الأحد 24 آذار 2024
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الحكومة تقر "العفو العام".. كلفته 25 مليون دينار ويشمل 7355 نزيلا ومخالفات السير

دار-رئاسة-الوزراء-في-عمان-أرشيفية-1
رئاسة الوزراء

أقرت الحكومة اليوم الأحد، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024.

 

وقال وزير العدل أحمد الزيادات إن تكلفة مشروع قانون العفو العام المرتقب نحو 25 مليون دينار.

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وأضاف الزيادات في مؤتمر صحفي للحديث عن أبرز ملامح مشروع القانون، أن 7355 نزيلا سيشملهم العفو العام.


وأشار إلى أن مشروع القانون راعى مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، واستثنى الجرائم بحق أمن الدولة والسلطة العامة والجنايات الخطرة والجمعيات غير المشروعة، موضحا أنه أضيق من قانون 2019.


وأضاف: "مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين حيث يشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك".

 

وأكد أن مخالفات السير يشملها العفو العام.

 

ويراعي مشروع القانون، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المصلحة العامة، ويحافظ على الحقوق الشخصية والمدنية وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، ولا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي، بحسب الوزير.


وأشار إلى أن إرسال مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الأمة سيكون غدا على أبعد تقدير، على أمل إقراره قبل عيد الفطر.

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