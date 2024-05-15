الأربعاء 15 أيار 2024
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الحكومة تكشف آخر التطورات بمشروع الناقل الوطني

أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي
أولوية إنجاز الناقل الوطني لحماية الأمن المائي

أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود أن الوزارة وضعت أولويتها الاستراتيجية في المضي بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مشيرا إلى أن المفاوضات ضمن مراحلها الاعتيادية عند تنفيذ مشروع وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).

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وقال أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر القمة العالمية للمحيطات المنعقد حاليا في البحر الميت بتنظيم من قبل مجموعة "ايكونوميست" العالمية ودعم الحكومة الأردنية، إن الجهود حثيثة في الوقت الراهن في إطار المشروع وصولا لمرحلة غلق المفاوضات مع الائتلاف المؤهل لتنفيذه، ووفق "أفضل اتفاق".

 

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