الأربعاء 24 نيسان 2024
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الحكومة تنتهي من إعداد مسودات تعليمات جائزتي أفضل ريادية أعمال وأفضل باحث

علم الأردن
علم الأردن

انتهت الحكومة من إعداد مسودة تعليمات منح جائزة "أفضل ريادية أعمال أردنية في مجال العلوم والتكنولوجيا"، ومسودة تعليمات جائزة "أفضل باحث"، ومسودة تعليمات جديدة لدعم الابتكار والريادة، والتي ستتضمن آليات دعم المشاريع الابتكارية والفئات المستهدفة وإعادة تصنيف الحاضنات لاختلاف آليات دعم الابتكار التي ستنظمها التعليمات الجديدة.

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وبحسب تقرير سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، انتهت الحكومة من تحليل تشريعات الملكية الفكرية الحالية والمطبقة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بعد الاطلاع على السياسات المطبقة محليا ودوليا وإقليميا، وإعداد مسودة سياسات الملكية الفكرية في المؤسسات البحثية ومؤسسات التعليم العالي.


وبين التقرير أنه جرى استكمال إجراءات التعاقد والاستئجار لمبنى مركز الألعاب والرياضات الإلكترونية في العاصمة عمان، حيث انتهت أعمال البناء، وبصدد تركيب الأجهزة في المركز، كما تم تحديد موقع مبنى مركز التدريب والتأهيل المتخصص بالألعاب والرياضات الإلكترونية في محافظة العقبة ضمن حدود قرية الابتكار، وجاري العمل على استكمال تجهيز المبنى، فيما يجري العمل أيضاً على إنشاء قرية ابتكار ذكية في محافظة العقبة.


وكشف التقرير عن تحديات أعاقت تحقيق بعض المستهدفات، منها تأخر عمليه الشراء والإحالة نظرا لعدم تقدم شركات مؤهلة، ما استدعى إعادة الطرح لبعض المشاريع ضمن أولوية دعم المبادرات الإبداعية.


وعلى صعيد قطاع إنتاج الأفلام؛ وقعت الهيئة الملكية للأفلام والجامعة الألمانية، عقداً لاستحداث تخصص لتعليم الفنون السينمائية في الأردن، حيث يجري العمل على تجهيز قاعات التدريس الخاصة بتعليم الفنون السينمائية في الجامعة.- (بترا)

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