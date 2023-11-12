الحكومة: 20 مليون دينار قيمة المساعدات إلى غزة والضفة

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قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، إن الحكومة مستمرة وفقا للتوجيهات الملكية السامية بإدامة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي بلغت قيمتها حتى الآن أكثر من 20 مليون دينار شملت الدعم الإغاثي من الأدوية والحبوب للأهل في الضفة الغربية، إضافة لدعم أهلنا في غزة بأربع طائرات إغاثية، وتخصيص 3 ملايين دينار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وأشار المبيضين في تصريحات صحفية الأحد، إلى أن الأردن يؤكد في ظل هذه الظروف التي تعيشها المنطقة على وحدة الموقف الوطني والاصطفاف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي لحشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بوصول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.