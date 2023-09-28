الحموري يحصل على "أعلى وسام استحقاق في قطاع الرعاية الصحية العربية"

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حاز الدكتور فوزي الحموري على "أعلى وسام استحقاق في قطاع الرعاية الصحية العربية" من قبل اتحاد المستشفيات العربية خلال مؤتمر الاتحاد الذي عقد في أبو ظبي هذا الاسبوع وبحضور عدد من وزراء الصحة العرب.وعبر امين عام الاتحاد ان تكريم الدكتور الحموري يأتي تقديراً لجهوده المبذولة في رفع سمعة الأردن في القطاع الصحي اقليمياً وعالمياً وبالأخص في قطاع السياحة العلاجية وكذلك لدوره في تعزيز التعاون العربي في القطاع الصحي وخلق سبل وقنوات اتصال جديدة للتعاون العالمي في المجال.وحيث أن الدكتور الحموري يعد علم من أعلام الطب في الأردن والوطن العربي وله باع طويل في مجال السياحة العلاجية فقد تم انتخابه لرئاسة المجلس العالمي للسياحة العلاجية وكان له دور رئيسي في حصول الأردن على اعتراف منظمة السياحة العالمية UNWTO كمقصد للسياحة العلاجية والاستشفائية في شهر حزيران من هذا العام، كما تم تصنيفه مؤخراً من ضمن أقوى 100 قادة في الرعاية الصحية من قبل مجلة فوربس، وحصل على تكريم كرجل الإنجاز للعام 2023 من قبل مؤسسة فلسطين الدولية.وشارك الحموري خلال فعاليات المؤتمر في جلسة بعنوان "قيادة الرعاية الصحية للغد: القادة ومواهب القيادة" حيث تطرق فيها الى أهم الصفات اللازمة للقائد الناجح في القطاع الصحي ومن أهمها: النزاهة والتفكير الاستراتيجي، مهارات حل النزاعات، إدارة الازمات، الابتكار والوعي في تطور التكنولوجيا الصحية ومهارات الاتصال الفعال، والتعلم المستمر، وبين الحموري خلال الجلسة كيفية تمكن القيادات الصحية من تقديم خدمات أفضل وتحقيق نتائج إيجابية وتخفيض التكاليف العلاجية في حال توفرت هذه الصفات الست.وقد أكد الحموري على أهمية مشاركة المريض في الرعاية الصحية المقدمة له حيث تعد المشاركة الفعالة للمرضى ضرورية لتحسين الأداء وتزيد من اتباع المرضى للتعليمات الصحية، كما تطرق الحموري إلى أهمية الشراكة بين مقدمي الرعاية الصحية والمؤسسات الأكاديمية كالجامعات وتحديداً الكليات الصحية لإنشاء نظام بيئي شامل لتنمية المواهب والقادة وتخريج الكوادر الأعلى تأهيلاً.ومن الجدير بالذكر أن الدكتور الحموري قد ساهم في تأسيس عدد من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية ومنها المجلس العالمي للسياحة العلاجية ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية والمركز الأردني للإسعاف الجوي، هذا وقد تقلد منصب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة لمدة 18 عاماً حرص خلالها على تعزيز الشراكة مع القطاع العام في الأردن والتشبيك مع الدول العربية والأجنبية لخدمة القطاع ورفع اسم الأردن عالياً في مختلف المحافل الدولية، وأدخل الأردن كعضو دائم في الاتحاد الدولي للمستشفيات اتحاد الـ International Hospital Federation (IHF) في عام 2020. وفي عام 2021 تم انتخاب الدكتور الحموري عضواً في مجلس حكام الاتحاد، بالإضافة لعضويته في عدد من المجالس والهيئات واللجان المحلية والدولية.