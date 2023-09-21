الحنيطي: نوظف أحدث الأجهزة لمنع التسلل والتهريب بجميع أنواعه

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أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، على إنفاذ التوجيهات الملكية السامية لحماية بلدنا من أية تهديدات مستقبلية تمس أمن الوطن، بتوظيف التكنولوجيا في عمل القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بما يخدم منظومة أمن الحدود لمنع عمليات التسلل والتهريب.جاء ذلك خلال زيارة اللواء الركن الحنيطي أمس الأربعاء، إلى مديرية أمن الحدود.واستمع الحنيطي إلى إيجاز عسكري حول المهام والواجبات التي تقوم بها مرتبات المديرية في عمليات مراقبة وضبط ومنع التسلل والتهريب بجميع أنواعها، من خلال منظومة أمن متكاملة، مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الحديثة وأبراج مراقبة بعيدة المدى وشبكة اتصالات متطورة مرتبطة مع مركز القيادة والسيطرة في المديرية.وأشار إلى أن إدخال كاميرات المراقبة المتطورة والطائرات المسيرة وغيرها من منظومات تقنية أمنية، ساهم في مواجهة التهديدات والاقتصاد بالجهد والموارد البشرية في حماية حدود المملكة.وفي نهاية الزيارة نقل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمرتبات المديرية تحيات ومحبة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، واطمأن على أحوالهم، مبدياً ارتياحه للمستوى المتميز والاحترافية والمهنية العاليتين، والجهد الكبير المبذول لتنفيذ المهام الموكولة إليهم لمراقبة وحماية الحدود.