الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحنيطي يزور مستشفى الأمير علي بن الحسين ويعود مصاب حرس الحدود

الحنيطي يزور مستشفى الأمير علي بن الحسين ويعود مصاب حرس الحدود
الحنيطي يزور مستشفى الأمير علي بن الحسين ويعود مصاب حرس الحدود
  زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأمير علي بن الحسين بمحافظة الكرك.
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه مدير المستشفى حول واقع الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين والاجراءات الطبية المتبعة لهم، وخطط التطوير المستقبلية للمستشفى، وصولاً إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.اضافة اعلان
ووجه الحنيطي بضرورة الوقوف على ما يمكن تحسينه من الخدمات المقدمة للمنتفعين من أبناء المحافظة، مؤكداً على استمرار القوات المسلحة بدعم مستشفيات الأقاليم التابعة للخدمات الطبية الملكية لأداء مهامها على أكمل وجه.
وفي سياق، متصل عاد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مصاب حرس حدود المنطقة العسكرية الشرقية بمدينة الحسين الطبية، وذلك إثر إصابته أثناء الاشتباك مع المهربين على الواجهة الحدودية الشرقية.
واطلع اللواء الركن الحنيطي على الوضع الصحي للمصاب، موجهاً مدير عام الخدمات الطبية بضرورة تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية للمصاب، ومتمنياً له الشفاء العاجل.
يشار إلى أن الإصابة وقعت اثناء التصدي لمحاولة التسلل والتهريب على الواجهة الحدودية الشرقية يوم الأربعاء الماضي، حيث طبقت قوات حرس الحدود قواعد الاشتباك على مجموعة من المهربين حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة وردت على النار بالمثل.
--(بترا)
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