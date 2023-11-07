الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية: إجلاء 4 أردنيين من السودان إلى تشاد لنقلهم للأردن

الخارجية
الخارجية
قال مدير وحدة مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، إن الوزارة ومن خلال وحدة مركز العمليات وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الخرطوم، قامت بإجلاء 4 مواطنين أردنيين من جمهورية السودان، الثلاثاء، إلى جمهورية تشاد، ليصار نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن.اضافة اعلان

وأوضح السفير القضاة، بأنه قد تم إجلاء المواطنين برا عبر الحدود بين السودان وتشاد، وتأمينهم إلى حين تسهيل عودتهم إلى المملكة بسلام، وأن عملية الإجلاء هذه هي استكمال لعمليات الإجلاء التي قامت بها الوزارة منذ بداية الأزمة في السودان شهر نيسان الماضي.
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