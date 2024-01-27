الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية: إجلاء 63 أردنيا من قطاع غزة

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من عملية إجلاء سابقة (ارشيفية)
 أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن العمل جارٍ على إجلاء ٦٣ مواطناً أردنياً من قطاع غزة اليوم، والذين سمح لهم من سلطات المعابر بالمغادرة من خلال معبر رفح إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة بأن فريقاً من السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد منذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، يقوم باستقبال المواطنين الأردنيين الذين يتم إجلاؤهم من غزة، وتأمين ما يلزمهم من مساعدة ورعاية طبية، ونقلهم إلى ميناء نويبع وإلى القاهرة، بواسطة حافلات وفرتها السفارة، ليصار إلى نقلهم للمملكة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً استمرار الفريق بالتواجد على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة والمساندة لهم.

وأضاف القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قاعدة البيانات منذ بداية الحرب المستعرة على غزة، بلغ ١١٥٣ شخصاً لغاية هذا اليوم، تم إجلاء ٦٦٦ منهم. 
وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  00962799562903  00962799562471
00962799562193 أو من خلال البريد الالكتروني:
‏- [email protected].
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