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السبت 02 آذار 2024
3:17 م
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة رواندا
أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رواندا الصديقة اوروجيني باكوراموستا
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفيرة جمهورية رواندا الصديقة، اوروجيني باكوراموستا، سفيراً معتمداً ومقيماً لدى المملكة.
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