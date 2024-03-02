السبت 02 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير زيمبابوي

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أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة مع سفير جمهورية زيمبابوي كريسبن توغا مافودزا
تسلّم أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين، السفير ماجد القطارنة، اليوم السبت، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية زيمبابوي الصديقة، كريسبن توغا مافودزا، سفيراً معتمداً غير مُقيم لدى المملكة.اضافة اعلان
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