الخارجية تدعو الأردنيين إلى تجنب السفر للبنان

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين.
كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي:
والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:
•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.
•وحدة مركز العمليات في الوزارة:
•00962799562903
•00962799562471
•00962799562193
أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: [email protected]