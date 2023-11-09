الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخارجية: نتابع حالة المصاب الأردني في غزة ووضعه حرج

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين - (أرشيفية)
الخارجية: نتابع حالة المصاب الأردني في غزة وحالته حرجة
 قال مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير د.سفيان القضاة بأن الوزارة ومن خلال مديرية العمليات، وسفارة المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة، تتابع أوضاع المواطن الأردني الذي أصيب جراء القصف الصاروخي على قطاع غزة، ويرقد حالياً على سرير الشفاء في المستشفى الإندونيسي وحالته حرجة. اضافة اعلان

وأكد السفير القضاة بأن الوزارة ومن خلال فريق السفارة الأردنية في القاهرة والمتواجد حالياً وعلى مدار الساعة في الجانب المصري من معبر رفح، يتابع التنسيق لإجلاء المواطن الأردني المصاب من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، ليصار نقله إلى المملكة بأسرع وقت ممكن لإتمام علاجه.

وقال القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ ٦٠٠ شخصاً، تم إجلاء ٢٠٩ منهم إلى القاهرة من خلال معبر رفح، وتم نقل ٥٣ منهم إلى المملكة من خلال طائرة الإجلاء التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، والتي أرسلتها المملكة إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية، الأسبوع الماضي، حاملة على متنها مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وجدد السفير القضاة تأكيده على استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من قطاع غزة، ودعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع وحدة مركز العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- op.ctr@fm.gov.jo
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