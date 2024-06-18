الخالدي يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن في بليز

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ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حاكم عام بليز، فرويلا تسالام، وتمنياته للشعب البليزي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. بدورها، طلبت الحاكم العام، تسالام، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة. كما أبدت اهتمام حكومة بلادها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مديرة المراسم في وزارة الخارجية البليزية، يولاندا لوبيز، وعدد من المسؤولين البليزيين.