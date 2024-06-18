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Jordan News النسخة المطبوعة

الخالدي يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم للأردن في بليز

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الخالدي خلال تقديم اوراق اعتماده

بلموبان قدم السفير عدلي قاسم الخالدي، يوم أمس الإثنين الموافق ١٧ حزيران ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى الحاكم العام في بليز، فرويلا تسالام، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى بليز، خلال مراسم جرت بمقر الحاكم العام "بيت بليز" في العاصمة بلموبان.اضافة اعلان

ونقل السفير الخالدي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى حاكم عام بليز، فرويلا تسالام، وتمنياته للشعب البليزي الصديق بمزيد من التقدم والنماء. بدورها، طلبت الحاكم العام، تسالام، نقل تحياتها وتقديرها إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة. كما أبدت اهتمام حكومة بلادها بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنيةً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد مديرة المراسم في وزارة الخارجية البليزية، يولاندا لوبيز، وعدد من المسؤولين البليزيين.
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