الأحد 02 تموز 2023
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الخدمات العامة: بيئة العمل الآمنة ضرورة لدعم السياحة

الخدمات العامة: بيئة العمل الآمنة ضرورة لدعم السياحة
الخدمات العامة: بيئة العمل الآمنة ضرورة لدعم السياحة
أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية توفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، ضمن بيئة العمل في القطاع السياحي وسائر المنشآت الفندقية العاملة.اضافة اعلان
وأوضحت النقابة في بيان صحافي، اليوم، أن عطلة العيد شهدت العديد من وقوع حوادث العمل وإصاباته، كان أحدها وفاة عامل في أحد فنادق البحر الميت، الامر الذي يتطلب إجراء تحليل شامل لإصابات العمل التي تقع بهدف معرفة الاسباب التي تقف خلفها لضمان عدم تكرارها.
ولفت البيان، إلى أنّ توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تكفل ذلك، ضمن بيئة العمل، يُعدّ أحد الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل، والتشريعات ذات العلاقة، مؤكدا أنّ الفصل التاسع من قانون العمل أوضح مسؤوليات أصحاب العمل وإدارات المنشآت الاقتصادية بخصوص هذه المسألة.
وأضاف، أنّ من واجبات صاحب العمل توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، وتوفير وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين، إلى جانب إحاطة العامل بالمخاطر المهنية والارشادات وسبل الوقاية الواجب اتخاذها؛ حفاظا على سلامته وحماية للأرواح.
وشدد البيان، على أن موسم الصيف يشهد حركة نشطة للقطاع السياحي وزيادة في نشاط المنشآت الفندقية والسياحية، ما يتطلب توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تدعم عمل المنشآت وتحول دون توقف العمل جراء اصابات العمل والحوادث التي تقع، بسبب ضعف الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية. 
كما طالب البيان، بضرورة إعادة النظر بتصنيف المهن الخطرة، ومراجعتها بالشكل الذي يشمل كافة المهن والوظائف في المجالات الاقتصادية، وجميع القطاعات العمالية.
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