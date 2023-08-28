الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

ضرورة توفير أسس تقييم واضحة لقياس التقدم في تطوير القطاع العام

"الخدمة المدنية" ومتابعة الشكاوى.. هل تعارض الحوكمة؟

مبنى ديوان الخدمة المدنية-(أرشيفية)
مبنى ديوان الخدمة المدنية-(أرشيفية)

في الوقت الذي بين فيه خبراء إداريون أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، وأنه يجب أن تتبع صيغة أخرى، قال آخرون إنه لا ينافي مبدأ الحوكمة، ولكن بشرط أن تنشأ هذه الهيئة بقانون وليس بنظام ويكون للهيئة صفة الضابطة العدلية، وبذلك تكون الهيئة هي المسؤولة عن الرقابة الإدارية وعن تظلمات الموظفين. 

اضافة اعلان


وكانت عضو تطوير القطاع العام بدرية البلبيسي اعتبرت في ملتقى (عام على التحديث) يوم السبت الماضي أن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول أن يكون المشكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب أن تُتبع صيغة أخرى.


وأكدت البلبيسي أهمية تطوير القطاع العام بآليات ملموسة، حتى يلمس الجميع نتائجها بشكل حقيقي، وهو ما تسعى لتحقيقه الحكومة. وهناك ضرورة لوجود أسس تقييم واضحة لمعرفة خطوط التقدّم في خريطة تطوير القطاع العام، حتى يتم من خلالها معرفة حجم الإنجاز.


ومن جانبه، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور سامح الناصر في ملتقى (عام على التحديث) أيضا، أنه "ليس هناك إلغاء لديوان الخدمة المدنية وإنما تحول جذري للانتقال إلى الدور الذي يجب أن يقوم به، والذي كان يمارسه في التسعينيات عندما كانت الإدارة الأردنية في أوج ألقها".


وأضاف أن جلالة الملك أكد ضرورة أن تعود الإدارة الأردنية إلى سابق عهدها لإحداث التغيير المطلوب في رسم السياسات والرقابة والتنظيم، مؤكدا أهمية تهيئة الدوائر الحكومية بالإسناد الفني والتهيئة والتدريب، بحيث نكون قادرين على إدارة جميع الشؤون المتعلقة بإدارة التوظيف.


وأشار الناصر إلى أن الديوان سيسعى بكل إمكاناته لتجاوز الصعوبات الحالية، مؤكدا أن الديوان عمل على 27 مشروعا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك لتهيئة المتطلبات القانونية والتشريعية للانتقال لدوره الجديد لإدخال التعديلات على قانون الخدمة المدنية، بما ينسجم مع استراتيجية الموارد البشرية التي أقرها مجلس الخدمة المدنية ورفعها الى مجلس الوزراء.


رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق هيثم حجازي قال إن منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة ينافي مبدأ الحوكمة، فمن غير المقبول أن يكون المشكى عليه والحكم جهة واحدة، بالتالي يجب أن تتبع صيغة أخرى، وهذا هو الصحيح. والصيغة المناسبة هي واحدة من ثلاثة: استحداث منصب المفتش العام للدولة، أو إعادة إحياء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري أو توسيع صلاحيات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.


من جانبه، بين أستاذ الإدارة العامة والتطوير المؤسسي بجامعة اليرموك د. رفعت الفاعوري، أنه يتفق مع منح هيئة إدارة الخدمة المدنية صلاحيات متابعة شكاوى الوظيفة العامة وهو لا ينافي مبدأ الحوكمة، وذلك على أن تُنشأ هذه الهيئة بقانون وليس بنظام ويكون للهيئة صفة الضابطة العدلية، وبذلك تكون الهيئة هي المسؤولة عن الرقابة الإدارية وعن تظلمات الموظفين. 


مدير عام معهد الإدارة العامة السابق د. راضي العتوم، بين أنه من الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة التي ستُنشأ بمهام تتوافق وأصول الحوكمة، فحتى ديوان الخدمة المدنية كان وما يزال يقوم بأدوار تتنافى والحوكمة، حيث يشرّع نظام الخدمة المدنية ويطبقه بالتعيينات والترفيعات والترقية والتدريب والتأهيل ثم هو نفسه يراقب، ويتابع، ويقيم التنفيذ والتطبيق للدوائر، هذا تناقض صريح للحوكمة ولمؤسسية العمل.


وأضاف أن عمل هيئة إدارة الخدمة المدنية ينبغي أن ينصب على عدة أدوار يجب تقسيمها إلى أكثر من مؤسسة؛ أي الدور التنفيذي لمؤسسة/ مفوّضية لتشمل: التوظيف، والبعثات، والترقيات، وإنهاء الخدمات.. الخ.

 

والدور الرقابي لمفوضيّة أخرى، أما دور التشريع لهذا كله، فيجب ان يكون لتمثيل من كافة الأطراف ذات العلاقة؛ أي أن تطوير نظام الخدمة المدنية يجب أن يكون من قبل لجنة تشكل من كافة ممثلي واختصاصات موظفي القطاع العام؛ وهنا التمثيل بائن للوظائف التي لها نقابات، يبقى الموظفون غير الممثلين، فيجب اختيار متخصصين منهم ذوي قدرات وكفاءات تحدد في حينه.


لذلك، يكون الدور الرقابي للمفوّضية التي تستلم الشكاوى وتتابع تحليلها، والتأكد منها، ومناقشتها، والاستماع لأطرافها، وبالتالي اتخاذ القرار المناسب بها.


وبالتالي ستكون لدينا هيئة برأسين مستقلين، يرأسهما مجلس مفوضين لهما إضافة لأربعة مفوضين من خارج إطار الحكومة، والرئيس للهيئة، هذا صحيح ،أي مجلس من سبعة: الرئيس، و اثنان أعضاء المفوضين، وأربعة يختارهم الرئيس.


وقال العتوم انه من الأهمية بمكان، اختيار مجلس المفوضين من خارج إطار مسؤولي ديوان الخدمة المدنية، وما يرتبط به كمعهد الإدارة العامة، حيث ستنعكس نفس الأفكار المتهالكة على قيادة الهيئة وإدارتها، إذ إن المجيء بقيادات ساهمت بما نحن فيه من ترهل، وتخلّف اداري للخدمة المدنية يضع الهيئة في نفس قالب التخلف والتهور، ما سيؤدي بها إلى حال ديوان الخدمة المدنية.

 

اقرأ المزيد : 

ما مصير ديوان الخدمة مع نهاية 2023؟

طلبة على مدخل البوابة الرئيسية للجامعة الأردنية-(أرشيفية)

الرهانات على خفض مقاعد الجامعات.. تصطدم بآثار اجتماعية واقتصادية على الطلبة وذويهم منذ18 ساعة

تعبيرية

4 آلاف مستفيد من "العقوبات البديلة".. كيف يتحقق الردع؟ منذ18 ساعة

طلبة توجيهي عقب خروجهم من قاعة امتحان للدورة السابقة-(أرشيفية)

"التوجيهي الجديد": عامان.. 6 حقول و4 مباحث منذ18 ساعة

مبنى مجلس الأعيان-(بترا)

"الأعيان" يعيد "حماية البيانات" للنواب بعد خلاف حول بعض المواد منذ18 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفاليت

الأمانة: رخص مهن تقديم خدمة "الفاليت" غير موقوفة

منذ1 ساعة
إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

إطلاق مشروع تعزيز البنية التحتية للمياه بقيمة 39 مليون دولار

منذ3 ساعة
مهيدات: كافة أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها في الأردن أصبحت مسعرة

مهيدات: أجهزة تنظيم ضربات القلب وملحقاتها كافة أصبحت مسعرة

منذ4 ساعة
الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

منح دراسية تصل لـ 50% من الأكاديمية الملكية لفنون الطهي

منذ4 ساعة
توقيع مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية التربية في اليرموك بوزارة التنمية

توقيع مذكرة تفاهم لتدريب طلبة كلية التربية في اليرموك بوزارة التنمية

منذ5 ساعة
FNa1fhnXoAEtM0g

محكمة في جرش تعلن عدم مسؤولية طبيب بيطري عن "نفوق حمار"

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حتى لا نتورط في التضليل

ماهر أبو طير |اليوم

تخفيض المقاعد الجامعية.. ضربة جديدة للتعليم

محمود الخطاطبة |اليوم

مشكلة الدوام في مدارس التعليم العام

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

ملتقى التحديث في البحر الميت

سلامة الدرعاوي |اليوم

الناتج المحلي الإجمالي: ضرورة الفهم لاتخاذ القرار

رعد التل |اليوم

قانون ريكو

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر"، لقطة من فيديو، حزيران (يونيو) 2023 – (المصدر)

حماقة بريغوجين

ترجمات | منذ18 ساعة
رسم تعبيري للفنان مايك ماكويد - (المصدر)

المهمة البغدادية: من كان وراء أكبر سرقة مصرفية في التاريخ؟ (2-2)

ترجمات |27 آب 2023
1692894349179857100

من المسؤول عن تعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

ترجمات |25 آب 2023
1692894801609865400

انقلاب النيجر يهدد إستراتيجية الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب وروسيا

ترجمات |25 آب 2023
انفجار مرفأ بيروت، آب (أغسطس) 2000 - (المصدر)

المخاطر في مرافئ لبنان.. السفن غير المستوفية للمعايير

ترجمات |23 آب 2023
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
 