الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخدمة والإدارة العامة: إعلان الكشف التنافسي آذار المقبل

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الخدمة والإدارة العامة: إعلان الكشف التنافسي آذار المقبل
حثت اللجنة الإدارية النيابية برئاسة المهندس النائب يزن الشديفات، اليوم الأحد، خطط واستراتيجيات هيئة الخدمة والإدارة العامة.

وأكد الشديفات أهمية تعزيز الدور الرقابي للهيئة بما يضمن العدالة في التعيين، مشيرا إلى أن الفترة للتحول من الاستناد للمخزون في التعينات نحو الاعلان المفتوح هي قصيرة، إذ توجه الهيئة اعتماد الإعلان المفتوح في التعيين بشكل كلي خلال العام 2027.اضافة اعلان

وبين أن الأصل أن يجري التحول من خلال التغذية الراجعة من قبل المؤسسات؛ لأن ما نسعى إليه هو النهوض بمدخلات القطاع العام، وتحسن المدخلات والكفاءات والخبرات والقيادات وصولا إلى الاستثمار في الكفاءات البشرية.

وقال “إنه يجب أن يجري قياس الأثر لتطبيق الإعلان المفتوح أولا ثم الانتقال إلى مرحلة التحول الكلي، بما يضمن تطبيق العدالة والشفافية، في الامتحانات والمقابلات وملء الشواغر.

وتسال الشديفات عن الصعوبات والتحديات التي تواجه هيئة الخدمة والإدارة العامة، لافتا إلى دور الهيئة في تعزيز الترويج الإعلامي، وتقديم سردية ورواية رسمية بلغة تشاركية مع الإعلام الرسمي للجمهور، مشيرا إلى أن الفراغ وعدم انسياب المعلومات يؤدي لانتشار الاشاعات.

من جانبه، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، ضرورة تفعيل الدور الإعلامي من قبل الهيئة بما يتعلق بدورها الجديد والتحول العميق في أدوارها ومسؤولياتها، ضمن خارطة تحديث القطاع العام.

وقال إن الاصلاح الإداري هو القاعدة الأساسية التي يجري الانطلاق منها نحو الاصلاح السياسي والاقتصادي، لافتا إلى أن ديوان الخدمة المدنية عبر 68 عاما عمل بشفافية ضمن تكافوء الفرص، وهذا ظاهر من خلال تقارير اللجان النيابية، 
وهيئة النزاهة وغيرها من الجهات الرقابية.

وأشار إلى أن دور الهيئة اليوم تعنى برسم السياسات والتخطيط والتنظيم والهيكلة الرقابية والاسناد الفني لعقد الامتحانات والمقابلات، مبينا أن الهيئة ستعلن عن الكشف التنافسي في آذار المقبل، وستزود وزارة الصحة والتربية بالمخزون والاسناد الفني عبر كوادر الهيئة للتعيين والمقابلات وغيرها من متطلبات من روابط إلكترونية وقواعد البيانات.

وطالب النواب الحضور، هايل عياش، وعلي الطراونة، ومحمد الشطناوي، بأن تكون آلية الاعلان المفتوح في العاصمة عمان مفتوحة لجميع أبناء المملكة، وأحقية التقدم والتنافس لكل أبناء الوطن، على الوظائف الشاغر في المؤسسات في العاصمة عمان.
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