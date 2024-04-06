الخرابشة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة

نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشه، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى حقل حمزة الواقع شرقي منطقة الأزرق.

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واطلع الوزير الخرابشه على التحضيرات الخاصة بعمليات الفحص والتحفيز للبئر رقم 18 في الحقل، والذي تم الانتهاء من حفره قبل شهرين.



ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لعمليات فحص الطبقات المؤملة بالبئر والتي سجلت ظهور شواهد نفطية خلال أسابيع قليلة، وذلك اعتمادا على سرعة شحن المواد والمعدات والآليات من خارج الأردن إلى موقع العمل في الحقل.



كما زار الخرابشه بئر رقم19 والذي لا يزال في مرحلة الحفر حاليا ويعتبر البئر الأول يتم حفره بشكل أفقي، ومن المتوقع الانتهاء من حفره خلال الشهرين المقبلين.



والتقى الخرابشه خلال الزيارة العاملين في الموقع، مثمنا جهودهم المستمرة في عمليات الحفر في ظل الظروف الجوية الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وقدم الخرابشه للعاملين التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.



وتأتي الزيارة التفقدية للحقل متابعة من الوزارة للأنشطة التي تنفذها في مجال أعمال الحفر ضمن البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز الذي اطلقته الووزارة بداية العام 2022، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.



رافق الوزير الخرابشه في زيارته الى الحقل مدير المشاريع في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان.