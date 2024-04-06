السبت 06 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخرابشة يتفقد أعمال الحفر في حقل حمزة

Zqqgr6bW0ZJhB7AN9Rlcx19SG9X1IaV9xFrCnxqr
حقل حمزة

  نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشه، اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى حقل حمزة الواقع شرقي منطقة الأزرق.

اضافة اعلان


واطلع الوزير الخرابشه على التحضيرات الخاصة بعمليات الفحص والتحفيز للبئر رقم 18 في الحقل، والذي تم الانتهاء من حفره قبل شهرين.


 ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية لعمليات فحص الطبقات المؤملة بالبئر والتي سجلت ظهور شواهد نفطية خلال أسابيع قليلة، وذلك اعتمادا على سرعة شحن المواد والمعدات والآليات من خارج الأردن إلى موقع العمل في الحقل.


كما زار الخرابشه بئر رقم19 والذي لا يزال في مرحلة الحفر حاليا ويعتبر البئر الأول  يتم حفره بشكل أفقي، ومن المتوقع الانتهاء من حفره خلال الشهرين المقبلين.
 
والتقى الخرابشه خلال الزيارة العاملين في الموقع، مثمنا جهودهم المستمرة في عمليات الحفر في ظل الظروف الجوية الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وقدم الخرابشه للعاملين التهاني بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.


وتأتي الزيارة التفقدية للحقل متابعة من الوزارة للأنشطة التي تنفذها في مجال أعمال الحفر  ضمن  البرنامج الوطني للتنقيب عن النفط والغاز الذي اطلقته الووزارة بداية العام 2022، وتماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.


رافق الوزير الخرابشه في زيارته الى الحقل مدير المشاريع  في الوزارة الجيولوجي بهجت العدوان.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
661138ec77eec

الأمير فيصل يُكرم الفائزين بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم

منذ2 ساعة
04851d20-1e0c-4089-8e09-20ea317986ef

"طعام أم مال" .. جدل زكاة الفطر كل عام

منذ4 ساعة
الفناطسة يؤكد دعمه لمطالب العاملين بقطاع الكهرباء

الفناطسة يؤكد دعمه لمطالب العاملين بقطاع الكهرباء

منذ8 ساعة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي - (أرشيفية) 1

الصفدي مطالبا بفتح المعابر البرية مع غزة: "التجويع يجب أن ينتهي"

منذ23 ساعة
مشهد من عمان

أجواء دافئة في أغلب المناطق اليوم ولطيفة غدا

05 نيسان 2024
8d284b5f-a623-4499-9259-ce3a987d2c03

"خريجي الجامعات الماليزية" تقيم حفل الإفطار السنوي

04 نيسان 2024
افكار و مواقف

إسرائيل تحشد لمعركة رفح

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1712224452105965900

من أوكرانيا إلى إسرائيل: طغيان التوقعات ومآلاتها

ترجمات | منذ20 ساعة
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزيمة

بس 04 نيسان 2024

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان
 
 