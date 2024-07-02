الخريشة: المفرق الأعلى انتسابا للأحزاب والحكومة لا تتدخل في الانتخابات

غادة الشيخ

كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن نسب الانتساب إلى الأحزاب في المحافظات والأطراف أعلى من العاصمة، إذ جاءت محافظة المفرق كأعلى نسبة 6.82%.

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جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الوزارة وحمل عنوان: "الانتخابات البرلمانية لعام 2024"، بمشاركة وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضين، وأكد الخريشة خلاله على أن نسبة مقاعد مجلس النواب الحزبية ستزيد في المجالس النيابية المقبلة.



وشدد على أن الحكومة لا تتدخل في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدا على أن هذه المهام هي من مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب، ويتمخض دور الوزارة في تعزيز مشاركة المواطنين في الانتخاب.



ودعا الخريشة الأردنيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستعكس بداية مشروع التحديث السياسي، خصوصاً وأن الدستور كفل للمواطنين حق تشكيل الأحزاب السياسية.



كما أكد على أنه " ولن يكون هناك تعسف في استخدام مواد بالأنظمة والقوانين فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير التي هي مصانة" مبينا أن قانون الانتخاب الحالي غلظ بشدة العقوبات على استعمال المال الأسود في الانتخابات.

