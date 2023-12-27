الخريشة للشباب: استعدوا للانخراط بالانتخابات النيابية العام القادم

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أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة ان البيئة التشريعية محفزة للشباب والمراة للاخراط بالعملية السياسية والحزبية.وقال الخريشة خلال جلسة حوارية مع طلبة الجامعة الألمانية الأردنية، نظمها نادي الحوار والسياسة بعمادة شؤون الطلبة، بحضور رئيسها الدكتور علاء الدين الحلحولي، إن الشباب أكثر الفئات المستفيدة من فرصة التحديث السياسي المتاحة اليوم، حيث أتيحت لهم العديد من الفرص للمشاركة السياسية غير المسبوقة، داعيا الشباب لاستثمار الفرص المتاحة في مشروع التحديث السياسي لتعزيز مشاركتهم السياسية والحزبية.وأشار الى أن التشريعات اليوم تحتوي على الضمانات القانونية التي تحمي حق كل شاب وشابة في المشاركة السياسية والحزبية ضمن قانون الأحزاب الذي أكدت بنوده الحق بالمشاركة السياسية في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث اشترط أن لا تقل نسبة النساء وكذلك الشباب عن 20 بالمئة على الأقل من مؤسسي الحزب.وأضاف، إن الانتخابات النيابية ستجري العام المقبل، وستشهد مشاركة حزبية واسعة ستتيحها التشريعات الجديدة ضمن منظومة التحديث السياسي، داعيا الى الاستعداد لهذه المرحلة والانخراط بالانتخابات بشكل فعال من ناحية الانتخاب أو الترشح، خاصة بعد خفض سن الترشح إلى 25 عاما من أجل مشاركة اوسع للشباب في مجالس النواب.وأوضح الوزير الخريشة، أنه تم زيادة المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب، حيث أصبح هناك مقعد لكل دائرة انتخابية بدلاً من كل محافظة، واشترط القانون لتشكيل القائمة الحزبية التي ستنافس على الدائرة العامة بأن يكون هناك امرأة من أول ثلاثة أسماء وثاني ثلاثة أسماء، وأن تتضمن شابا أو شابة بعمر أقل من 35 عاما ضمن أول خمسة أسماء، ما يعني حتماً نجاح عدد من النساء والشباب على القائمة الحزبية التي ستوسع من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.وأجاب الوزير الخريشة في نهاية الحوارية عن أسئلة الطلبة.