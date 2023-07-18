الخصاونة: الشباب محرِّك التَّغيير الذي يحتاجه المجتمع

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أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة يؤكد خلال لقائه الطَّلبة أوائل الكُليَّات في جامعة آل البيت ضرورة انخراط الشَّباب في مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة؛ باعتبارهم محرِّك التَّغيير والتَّحديث الشَّامل الذي يحتاجه المجتمع.وأضاف الخصاونة خلال اللقاء للشباب" أنتم الرِّهان في التغيير، والدَّولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد ضامنة وممكِّنة لانخراطكم الفاعل في العمل الحزبي والحياة السِّياسية في إطار التَّحديث الشَّامل".وأكد رئيس الوزراء أن رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطَّلبة عليهم مسؤوليَّات ، لتهيئة البيئة الملائمة لتشجيع الطَّلبة على الانخراط في العمل الحزبي والسِّياسي. لأن الجامعات مُلزَمة بمواءمة أنظمتها مع نظام ممارسة العمل الحزبي في الجامعات؛ بما يحفِّز الشَّباب على المشاركة في العمل الحزبي والحكومة لن تسمح بأيِّ مضايقات تعيق انخراط الشَّباب في الحياة الحزبيَّة والسِّياسيَّة.جاء ذلك خلال زيارة الخصاونة لجامعة آل البيت وافتتاحه الجداريَّة الثَّلاثينيَّة بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس الجامعة.