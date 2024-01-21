الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: المخزون من السِلع الأساسية آمن

GEXUcwHXIAAM8pB
بشر الخصاونة
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، إنّ مخزون الأردن من السلع الأساسية آمن، وتوفيرها في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وإجراءات رقابية مشددة على الأسواق.اضافة اعلان
وأكّد الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء أن ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة بالتعامل مع الآثار التضخمية المحتملة لتطورات الأوضاع في البحر الأحمر؛ بما في ذلك إنفاذ القرار بوضع سقف جمركي على قيمة الحاويات الواردة حسب سعرها قبل 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وبين أن اللقاءات التي عقدت في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أظهرت أن مشروع التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني هو محط تقدير وإعجاب مختلف المؤسسات الدولية ودوائر القرار الدولي.
وأضاف أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والمانحة أشادت بقوة بالأداء والسِياسات المالية والنقدية والاقتصادية للأردن، وعبروا عن مساندتهم للإجراءات الإصلاحية الهيكلية الذاتية المنبع التي يباشرها الأردن.
كما أن اللقاءات أظهرت تقديرا دولياً لافتاً لمواقف الأردن وجهوده إزاء ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام والانتقال إلى أفق سياسي يجسد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"

إطلاق قناة رسمية لولي العهد على منصة "يوتيوب"

منذ 14 دقيقة
b5d8d1d2-ثلوج-في-الأردن-أرشيفية (1)

هل الأردن على موعد مع الثلوج قريبا؟

منذ 47 دقيقة
532762

إزالة اعتداءات على أراضي الخزينة بمنطقة البلاونة

منذ1 ساعة
حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول "تمكين المرأة في العمل السياسي"

حزب تقدُّم ينظم ورشة حوارية حول "تمكين المرأة في العمل السياسي"

منذ22 ساعة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة الحويطات - عشيرة الجازي

منذ22 ساعة
WhatsApp Image 2024-01-20 at 5.42.56 PM

العيسوي يلتقي اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ20 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 