الخصاونة: الملك قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على غزة

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الاثنين، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة، ومساندة الشعب الفلسطيني.

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وقال الخصاونة خلال لقاء مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفى بعد اجتماع اللجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، في دورتها السابعة، إن العلاقة مع الأشقاء الفلسطينيين ثابتة ومستمرة في سبيل تحقيق حل الدوليتن.







من جانبه تحدث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الأردن تقدم الكثير للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تغطي 14 اتفاقية لتحقيق النجاح.

واعتبر مصطفى أن الوضع داخل فلسطين لا شك أنه يترك أثرا كبيرا عى القدرة على تحقيق متطلبات الشعب الفلسطيني.

ولفت مصطفى، أن تأثير ما يحدث في غزة يؤثر على الاستقرار بالمنطقة كاملة، داعيا إلى الانخراط بعملية سياسية واضحة تضمن حل الدولتين.

وتوصلت اللجنة الوزارية التحضيرية، للجنة العليا الأردنية الفلسطينية المشتركة، إلى 14 اتفاقية تغطي مجالات لغايات تعزيز وتأطير التعاون الثنائي بين الجانبين في العديد من المجالات، خاصة الاقتصادية، إضافة إلى وثيقة محضر اجتماعات اللجنة العليا.

