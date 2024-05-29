 
الأربعاء 29 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: علاقات تاريخية تربطنا بجمهورية التشيك

1716989014450
الخصاونة: علاقات تاريخية تربطنا بجمهورية التشيك

التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل في اجتماع بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك، سيما في مجالات الصناعة، والصناعات الدفاعية، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة، والسياحة، وأمن المعلومات.


وعرض الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير السياحة والآثار مكرم القيسي/رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس جمهورية التشيك، ووزير الداخلية، ووزير الصحة بالوكالة مازن الفراية، والسفير التشيكي في عمان أليكساندر سبوريش، مشروع التحديث الشامل بمساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، مؤكدا عزم الأردن على تحقيق مستهدفات مشروع التحديث الشامل رغم التحديات والظروف الإقليمية.


وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر لجمهورية التشيك على تبرعها للقطاع الطبي بمعدات طبية لمستشفى النسائية والأطفال في مستشفيات البشير، ولمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي وتنفيذ مشروع مدفاك الطبي لعمليات "الساد" في مستشفى الخالدي والذي أجرى على مدى 10 سنوات، عمليات مجانية للمنتفعين من هذا المشروع الطبي المجاني.


بدوره، أكد رئيس جمهورية التشيك الحرص على زيادة التعاون مع الأردن ثنائيا أو من خلال الاتحاد الأوروبي.


ولفت إلى إمكانية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عديد المجالات، سيما الصناعات الدفاعية والرعاية الصحية والطاقة المتجددة والسياحة بما فيها السياحة العلاجية.


كما لفت الرئيس التشيكي إلى أن فريقا من الخبراء في التشيك سيزور الأردن لدراسة فرص التعاون المتوفرة مع التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في البلدين في تعزيز التعاون المشترك.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
502777_1_1685984733

القبض على سالب بنك في ماركا وإعادة المسروقات

منذ 38 دقيقة
GOv0mO-WMAAhmvN

الملك: لا سلام ولا استقرار بالمنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

منذ2 ساعة
6705d0af-ba12-4796-8640-19075e958243

رئيس الوزراء الإسباني يستقبل الصفدي واللجنة المكلفة بشأن التطورات في غزة

منذ3 ساعة
6042713c-e892-459e-bb03-5ba4e9a75f83

الأردن يسير 40 شاحنة مساعدات جديدة إلى غزة

منذ3 ساعة
1-1365465

مجهول يسلب 6 آلاف دينار من بنك في ماركا تحت تهديد السلاح

منذ5 ساعة
1716977183645

إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة ضبطت في 107 قضايا

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

مقابلة سمو ولي العهد

د. محمد حسين المومني |اليوم

قاعدة متينة لحماية المنافسات

خالد خطاطبة |اليوم

عام استثنائي

زيدون الحديد |اليوم

تسخين حزبي وغليان عشائري استعدادا للانتخابات

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو يعرض في الأمم المتحدة خريطة للشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية - (أرشيفية)

لا "خطة لفلسطين" لأن إسرائيل لا تريد واحدة

ترجمات | منذ21 ساعة
_

خيارات علي خامنئي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ترجمات | منذ21 ساعة
خبر وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي على الصفحات الأولى - (أرشيفية)

تداعيات وفاة رئيسي على إيران والمنطقة‏

ترجمات | منذ21 ساعة
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات |27 أيار 2024
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
نتنياهو

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 