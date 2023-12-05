الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة: علاقتنا بالولايات المتحدة الأميركية متينة

الخصاونة وسامانثا باور
الخصاونة وسامانثا باور
استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) سامانثا باور والوفد المرافق، وبحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والسفيرة الأمريكية لدى الأردن يائل لمبرت، ومديرة بعثة الوكالة في الأردن ليزلي ريد.اضافة اعلان
 وأكد رئيس الوزراء على متانة علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، مثمناً الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم المسيرة التنموية في المملكة من خلال الوكالة. 
ولفت الخصاونة إلى دور الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي وإسهاماتها في العديد من البرامج والمشروعات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية التي تخدم المجتمع الأردني، مشيراً إلى أن الوكالة كانت على الدوام داعمة لتنفيذ الأولويات التنموية حسب مسارات التحديث، وداعمة لمشاريع الإصلاح التي ينفذها الأردن ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتبعات اللجوء.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء أن الأردن على المسار الصحيح لتعزيز استقراره الاقتصادي والمالي، وأنهى بنجاح المراجعة السابعة مع صندوق النقد الدولي والاتفاق على برنامج وطني جديد يدعمه الصندوق يعمل على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي للمملكة ومنعة الأردن في ظل الظروف الإقليمية المضطربة، إلا أنه أشار إلى أن الحرب على غزة كان لها تأثيرات على النشاط الإقتصادي ومؤشرات بعض القطاعات سيما القطاع السياحي الذي تأثر بشكل لافت.
  وأكد رئيس الوزراء بهذا الصدد على موقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعي إلى وقف العدوان على غزة، وإيجاد أفق سياسي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وغزة، في اطار حل الدولتين وبما يكفل تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة والإزدهار والتعاون الإقليمي.
ولفت الخصاونة الى أن جلالة الملك في خضم جهد دولي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.
  بدورها، أكدت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، أن الأردن شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، مثمنة دور الأردن في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، ومعربة عن شكرها للأردن على استضافته وتوفيره الحياة الكريمة للاجئين، مؤكدة أن الأردن يمثل صوت العقل والحكمة في المنطقة.
وأكدت أن مسيرة التعاون والشراكة بين الأردن والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنفيذ المشروعات والبرامج التنموية إمتازت على الدوام بالشفافية والمصداقية، لافتة إلى الرغبة المشتركة في تعزيز هذه الشراكة التي تسهم في تمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. 
وأشارت إلى حرص الوكالة على تعزيز شراكتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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