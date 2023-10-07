السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة عن رحيل البخيت: فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء

الخصاونة عن رحيل البخيت: فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء
الخصاونة عن رحيل البخيت: فقدنا أحد رجالات الوطن الأوفياء
نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أحد رجالات الأردن المخلصين والقامة الوطنية والسياسية الأردنية البارزة ، رئيس الوزراء الأسبق الدكتور معروف البخيت الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.اضافة اعلان

وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الدكتور معروف البخيت سائلا المولى عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وأكد الخصاونة أن الأردن يفقد برحيل الدكتور البخيت أحد رجالاته الأوفياء المخلصين الذين خدموا بإخلاص منقطع النظير وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصعد المحلية والخارجية .

وشغل المرحوم الدكتور معروف البخيت منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع مرتين، الاولى منذ عام 2005 وحتى 2007 والثانية عام 2011.

كما عمل مديرا لمكتب جلالة الملك عبد الله الثاني ومديرا للأمن الوطني وعضوا في مجلس الأعيان لعدة مرات ،و شغل منصب السفير الأردني لدى تركيا عام 2002 والسفير الأردني في إسرائيل عام 2005 وعضواً ومقرراً للجنة التوجيهية العليا والمنسق العام لعملية السلام في الشرق الأوسط 1999.

والتحق البخيت بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية عام1964 و أحيل على التقاعد برتبة لواء عام 1999 وخدم في عدة مناصب منها نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية ، ومدير التطوير والدراسات ، مدير المشتريات ، مدير شؤون الأفراد في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية .

والدكتور البخيت الذي يحمل درجة الدكتوراة في الدراسات الاستراتيجية من جامعة لندن حاصل على عدة أوسمة محلية وأجنبية تقديرا لجهوده الكبيرة في العديد من المجالات.

--(بترا)
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