الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة في يوم المرأة العالمي: نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً

رئيس الوزراء بشر الخصاونة
رئيس الوزراء بشر الخصاونة

هنَّأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة المرأة الأردنيَّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يُصادف اليوم الموافق للثَّامن من آذار.

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وقال الخصاونة في تغريدة له على موقع إكس اليوم الجمعة، "في اليوم العالمي للمرأة، نهنِّئ المرأة الأردنيَّة على إنجازاتها ودورها الطَّليعي في مسيرة الدولة في مختلف المراحل، وإسهاماتها العالميَّة في شتَّى المجالات".


وأضاف: "نؤكِّدُ التزامنا بدعمها وتمكينها سياسيَّاً واقتصاديَّاً وإداريَّاً ضمن مشروع التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وبما يكفل تعزيز مشاركتها؛ خدمةً للوطن وقيادته وأبنائه".


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