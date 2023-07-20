الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين

الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين
الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين
قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن ملف نقابة المعلمين لا يزال منظورا أمام القضاء وليس من الملائم أن تعلق السلطة التنفيذية عليه.

وتابع خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك: "موضوع نقابة المعلمين لا يزال حتى اليوم موضوعا قضائيا فلا يليق أعتقد بالسلطة التنفيذية أن تعلق على أمر لا يزال منظورا بالقضاء".اضافة اعلان

وتابع: "اليوم لا تزال قضية فعالة أمام القضاء فلا أعتقد أنه من الملائم أو الصحيح دستوريا أن نعلق على شيء موجود في إطار إجراءات قضائية".

وأضاف: "منذ اليوم الأول كان الأمر أمرا قضائيا واستمر الأمر أمرا قضائيا ولا يزال الأمر في أيدي القضاء فيما يتعلق بنقابة المعلمين".

وأردف "المعلمون والمعلمات وأبناؤنا وبناتنا العاملين في القطاع التعليمي الذي يبلغ عددهم 140 ألف من خيرة أبناء الأردن وهؤلاء حقيقة عمود فقري في تقدمة النشء وهذا الجيل ولهم الاحترام والتقدير".
WhatsApp Image 2023-07-19 at 1.04.38 PM

ابو السمن: طريق البكالوريا على سلم أولويات "الأشغال" لأهميته الاقتصادية والاجتماعية 19 تموز 2023

1605903447296

الذكرى الثانية والسبعون لاستشهاد الملك المؤسس تصادف غدا 19 تموز 2023

download

"الميثاق الوطني": الهجرة النبويّة حدث تاريخيّ جسَّد التضحية والبطولة والعزيمة 19 تموز 2023

درجات الحرارة العالية

أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول للمرة الثانية في معرض "Air tattoo" الدولي المقام في بريطانيا

سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول للمرة الثانية في معرض "Air tattoo" الدولي في بريطانيا

منذ4 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-20 at 11.31.51 (1)

العربية لحماية الطبيعة تزرع 200 شجرة مثمرة لعائلة من عرابة جنين

منذ4 ساعة
البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الزراعية بالتعاون مع نافس

البحوث الزراعية ينظم ورشة تعرفية لتمكين المشاريع الزراعية بالتعاون مع نافس

منذ22 ساعة
فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار

فرصة استثمارية بمنتجع ناعور الطبي بـ 375 مليون دولار

منذ23 ساعة
الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة

الأمين العام للتعاون الإسلامي يستقبل مندوب الأردن الدائم لدى المنظمة

منذ24 ساعة
الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث السير

19 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 