الخصاونة: لن نعلق حول ملف نقابة المعلمين

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قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الخميس، إن ملف نقابة المعلمين لا يزال منظورا أمام القضاء وليس من الملائم أن تعلق السلطة التنفيذية عليه.وتابع خلال جلسة حوارية في جامعة اليرموك: "موضوع نقابة المعلمين لا يزال حتى اليوم موضوعا قضائيا فلا يليق أعتقد بالسلطة التنفيذية أن تعلق على أمر لا يزال منظورا بالقضاء".وتابع: "اليوم لا تزال قضية فعالة أمام القضاء فلا أعتقد أنه من الملائم أو الصحيح دستوريا أن نعلق على شيء موجود في إطار إجراءات قضائية".وأضاف: "منذ اليوم الأول كان الأمر أمرا قضائيا واستمر الأمر أمرا قضائيا ولا يزال الأمر في أيدي القضاء فيما يتعلق بنقابة المعلمين".وأردف "المعلمون والمعلمات وأبناؤنا وبناتنا العاملين في القطاع التعليمي الذي يبلغ عددهم 140 ألف من خيرة أبناء الأردن وهؤلاء حقيقة عمود فقري في تقدمة النشء وهذا الجيل ولهم الاحترام والتقدير".