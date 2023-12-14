الخصاونة: نسعى لتكون العقبة من بين أفضل وأهمّ 100 مدينة في العالم

واصل رئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جولاته الميدانيَّة في محافظة العقبة، حيث افتتح طريق العقبة الخلفي (طريق الشَّاحنات) الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص، وجسر وادي اليُتُم، بعد انتهاء أعمال تأهيلهما وصيانتها. اضافة اعلان



وخلال افتتاحه طريق العقبة الخلفي بحضور وزير الأشغال العامَّة والإسكان المهندس ماهر أبو السَّمن، ورئيس سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة نايف الفايز، ومحافظ العقبة خالد الحجَّاج، شدَّد رئيس الوزراء على ضرورة التأكُّد من إدامة جودة الطُّرق ومأمونيَّتها في العقبة وجميع محافظات المملكة، وتوفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وضمان انسيابيَّة الحركة والتَّسهيل على مستخدميها.



واستمع الخصاونة إلى إيجاز من وزير الأشغال العامَّة والإسكان حول أعمال الصِّيانة وإعادة التَّأهيل للطَّريق الذي يخدم الشَّاحنات والمركبات الثَّقيلة من ميناء العقبة باتجاه محافظات المملكة، والذي كان يعاني من مشاكل وأضرار كبيرة وترد حوله الكثير من الشَّكاوى، لافتاً إلى أنَّ كُلفة إعادة تأهيله وصيانته بلغت قرابة 3 ملايين دينار بتمويل من الصُّندوق الكويتي للتَّنمية الاقتصاديَّة العربيَّة.



وبيَّن أبو السَّمن أنَّه وبالتَّزامن مع افتتاح المسرب الذي جرت صيانته من الطَّريق، سيتمُّ إغلاق المسرب الثَّاني الموازي له وإجراء أعمال صيانة سريعة له تشمل معالجة الأضرار وصيانة وحدات الإنارة وتزويده بمتطلَّبات السَّلامة وإنجازها خلال أسبوع؛ بما يوفِّر الرَّاحة والسَّلامة لمستخدميه.



يُشار إلى أنَّ أعمال تأهيل وصيانة طريق العقبة الخلفي الممتدّ بين جسر وادي اليُتُم ولغاية جسر التَّرخيص بدأت في شهر أيَّار من العام الحالي، وشملت إعادة تأهيل شاملة للخلطات الاسفلتيَّة ومعالجة الأضرار السَّابقة وفق أفضل معايير السَّلامة.



على صعيد متَّصل، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جسر وادي اليُتُم في محافظة العقبة بعد انتهاء أعمال صيانته وإعادة تأهيله، بكُلفة بلغت قُرابة (395) ألف دينار.



واستمع الخصاونة إلى إيجاز من القائمين على المشروع حول ما تمَّ إنجازه من أعمال إعادة تأهيل وصيانة للجسر، والتي تمَّت وفق أفضل المواصفات بما يوفِّر متطلَّبات السَّلامة والجودة.



وكانت أعمال مشروع صيانة وإعادة تأهيل جسر وادي اليُتُم قد بدأت في شهر أيَّار من العام الحالي، وبطول (200) متر بالاتجاهين، وشملت إجراء صيانة وإعادة تأهيل شاملة وفق أحدث المواصفات، وبما يتناسب مع إجراءات السَّلامة والوقاية الضَّروريَّة.



إلى ذلك، زار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتقى رئيس مجلس المفوَّضين نايف الفايز.



وأكد رئيس الوزراء ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار والمستثمرين في العقبة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلُّعات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وليّ العهد.



كما أكد الخصاونة أهمية مدينة العقبة كوجهة اقتصادية وسياحية واستثمارية، والسعي لتكون من بين أفضل وأهم 100 مدينة في العالم.



واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز من رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة حول خطط التطوير والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها لخدمة الحركة الاقتصاديَّة والتنمويَّة لمدينة العقبة والمناطق المحيطة.