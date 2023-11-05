الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة وميقاتي يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام

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الخصاونة وميقاتي يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام
التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم الاحد رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع ركز على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على غزة ومنع توسيع دائرة الصراع في الإقليم .اضافة اعلان
واكد الخصاونة وميقاتي موقف البلدين الداعي الى ضرورة وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وضمان وصول المساعدات الانسانية للأشقاء في غزة بشكل مستدام والرفض المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين من ارضهم .
واكد رئيس الوزراء ان الحصانة لإسرائيل في تجاوزها وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي والقانون الانساني الدولي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين يجب ان ينتهي وان يتوقف، "فالقانون الانساني الدولي يحرم ويجرم هذه الانتهاكات" مشددا على ان حياة الفلسطيني لا تقل اهمية عن حياة أي شخص آخر في العالم .
وشدد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والقائم بالاعمال اللبناني في الاردن، على الموقف المتقدم لجلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ اليوم الاول للعدوان على غزة بضرورة حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة والكارثة الانسانية التي تواجه الاهل والاشقاء في قطاع غزة وتأمين وصول المساعدات الانسانية والطبية دون انقطاع.
واعاد رئيس الوزراء التأكيد على ان الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك تؤكد دوما بأن حلقة هذا العنف لن تنتهي الا بالتأسيس لأفق سياسي يفضي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي اطار حل الدولتين الذي يضمن الامن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
بدوره اعرب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عن تقديره لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم وإسناد القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .
واشار ميقاتي الى الجهود والاتصالات التي يقوم بها مع الأطراف العربية والدولية لضمان وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتأمين وصول المساعدات بشكل مستدام ورفض التهجير القسري .
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