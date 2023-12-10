الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يجري لقاءات ثنائية في الدوحة

GA-z5_EXEAAuqMy-868x1157
الخصاونة يجري لقاءات ثنائية في الدوحة
عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في الدَّوحة اليوم الأحد، عدداً من اللِّقاءات الثُّنائيَّة على هامش مشاركته في أعمال النُّسخة الحادية والعشرين من منتدى الدَّوحة، تناولت سبل تعزيز العلاقات مع الدُّول الشَّقيقة، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة.اضافة اعلان
والتقى الخصاونة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجيَّة في دولة قطر الشَّقيقة الشَّيخ محمَّد بن عبد الرَّحمن آل ثاني، حيث أكَّد الجانبان عُمق العلاقات الأخويَّة الأردنيَّة – القطريَّة وتميُّزها، والتي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثَّاني وأخيه سمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والحرص المشترك والدَّائم إلى ترسيخها في مختلف المجالات.
وطلب رئيس الوزراء من نظيره القطري نقل تحيَّات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، إلى سمو الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشَّقيقة، وتمنِّياتهما لسموِّه بموفور الصحَّة والعافية، ولدولة قطر مزيداً من الرِّفعة والمنعة والتقدُّم والازدهار.
بدوره طلب آل ثاني من الخصاونة نقل تحيَّات سموّ الشَّيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، وأمنياته لجلالته وسموِّه بموفور الصحَّة والعافية وللأردن الخير والتَّقدُّم والازدهار.
وأكَّد الخصاونة خلال اللقاء المكانة الأخويَّة المتميِّزة التي تحظى بها دولة قطر الشَّقيقة لدى الأردن قيادةً وحكومةً وشعباً، والحرص الدَّائم على تعزيز العلاقات وإبقائها في أفضل مستوياتها؛ خدمةً للمصالح المشتركة بين البلدين والشَّعبين الشَّقيقين.
وأكَّد الخصاونة وآل ثاني خلال اللِّقاء ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة، وضمان تدفُّق المساعدات الإنسانيَّة للأشقَّاء الفلسطينيين بشكل دائم، وحماية المدنيين.
وأشاد الخصاونة في هذا الصَّدد بمواقف دولة قطر الشَّقيقة ومساعيها المستمرَّة من أجل الوصول إلى هُدن إنسانيَّة وضمان إيصال المساعدات وتبادُل الأسرى؛ ما يؤسِّس لوقف إطلاق النَّار.
بدوره، أشاد آل ثاني بجهود الأردن وسعيه الدَّؤوب من أجل إيقاف العدوان على غزَّة، وفي مجال تقديم المساعدات الطبيَّة والإنسانيَّة إلى الأشقَّاء الفلسطينيين.
والتقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أيضاً رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتيَّة، حيث أكَّد الجانبان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستعر على أهلنا في قطاع غزَّة.
وأكَّد الخصاونة واشتيَّة أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إيجاد الحلّ العادل والشَّامل للقضيَّة الفلسطينيَّة وفق حلِّ الدَّولتين وقرارات الشرعيَّة الدَّوليَّة، وبما يضمن إقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة والنَّاجزة، وعاصمتها القدس الشرقيَّة.
والتقى الخصاونة كذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، حيث أكَّد ضرورة تكثيف الجهود الدَّوليَّة وجهود الأمم المتَّحدة؛ لوقف الحرب على قطاع غزَّة، وضمان تدفُّق المساعدات الإنسانيَّة بشكل مستدام، وحماية المدنيين.
   
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

السفير العُماني يزور جامعة العلوم الإسلامية العالمية

منذ 10 دقيقة
ما-هو-المقصود-بكلمة-السجن-أو-الحبس

الأشغال الشاقة لصاحب مطعم شعبي شهير وزوجته بقضية "بالونات الكوكائين"

منذ3 ساعة
1702125683766

الخصاونة يشارك في منتدى الدوحة

منذ23 ساعة
العيسوي يلتقي وفد فعاليات مجتمعية من العاصمة عمان

العيسوي يلتقي وفد فعاليات مجتمعية من العاصمة عمان

08 كانون الأول 2023
طقس غائم

أجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق اليوم

08 كانون الأول 2023
رئيس قطاع الشباب في حزب تقدُّم د. مجدي محمد حمدان

التطوع.. قوة دافعة نحو تجديد الحياة الحزبية

07 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ18 ساعة
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 