الجمعة 16 شباط 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
الغد الأردني
أخبار محلية
الجمعة 16 شباط 2024
4:56 م
الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، مباحثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.
وأكد الخصاونة وكيشيدا الجمعة، خلال مباحثات في اليابان الحرص على تعزيز العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالات
اضافة اعلان
وشدد كيشيدا، على التزام بلاده بدعم الأردن وخططه في التَّحديث والتنمية.
Copy
اقرأ أيضا
الملك: شن هجوم إسرائيلي على رفح سيكون له تبعات إنسانية كارثية
منذ1 ساعة
مسيرة تضامنية تندد بالامعان باستمرار الابادة والتهجير لأهل غزة
منذ3 ساعة
الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 63.6%
منذ3 ساعة
الأمير فيصل بن الحسين نائبا للملك
منذ4 ساعة
أجواء باردة وماطرة في الأردن حتى الاثنين
منذ8 ساعة
الخلايلة: حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج
منذ24 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
أخبار محلية
|
منذ 5 دقيقة
مسيرة تضامنية مع غزة في مادبا
مادبا
|
منذ1 ساعة
الملك: شن هجوم إسرائيلي على رفح سيكون له تبعات إنسانية كارثية
أخبار محلية
|
منذ1 ساعة
وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن
دولي
|
منذ2 ساعة
معان : الاحتلال لن يستطيع تغطية هزيمته بغربال الانتصارات الوهمية
معان
|
منذ2 ساعة
الكرك : وقفتان للتضامن مع الشعب الفلسطيني
الكرك
|
منذ2 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب
ترجمات
|
14 شباط 2024
التكيف مع عالم متعدد الأقطاب
ترجمات
|
14 شباط 2024
الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية
ترجمات
|
13 شباط 2024
هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟
ترجمات
|
13 شباط 2024
ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا
ترجمات
|
12 شباط 2024
إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط
ترجمات
|
12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت
رفح
14 شباط 2024
معنى الابتسامة
13 شباط 2024
صراف آلي
11 شباط 2024
ثاني أبطال كأس آسيا
10 شباط 2024
النشامى وكأس آسيا
09 شباط 2024