الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو

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الخصاونة يجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الجمعة، مباحثات مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو.

وأكد الخصاونة وكيشيدا الجمعة، خلال مباحثات في اليابان الحرص على تعزيز العلاقات التَّاريخيَّة الوثيقة بين البلدين في مختلف المجالاتاضافة اعلان

وشدد كيشيدا، على التزام بلاده بدعم الأردن وخططه في التَّحديث والتنمية.
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