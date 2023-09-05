الثلاثاء 05 أيلول 2023
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الخصاونة يستقبل وزيرة دفاع مملكة هولندا

الخصاونة يستقبل وزيرة دفاع مملكة هولندا
الخصاونة يستقبل وزيرة دفاع مملكة هولندا
استقبل رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، وزيرة دفاع مملكة هولندا كايسا اولونجرن .
واكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والسفير الهولندي في الأردن جاري فيرفاي عمق علاقات الصداقة والشراكة التي تربط الأردن وهولندا والحرص على تعزيزها في المجالات كافة سواء على المستوى الثنائي او من خلال العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان
كما اكد حرص الأردن على استمرارية التعاون والتنسيق مع مملكة هولندا تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لافتا الى "اجتماعات العقبة" التي استضافتها مملكة هولندا قبل عدة سنوات بالشراكة مع الأردن لبحث وتنسيق الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب.
ولفت الى وجود العديد من المجالات والفرص لزيادة التعاون بين البلدين، سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، مشيرا الى تضاعف أعداد السياح من هولندا الى الأردن خلال العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي .
وعرض رئيس الوزراء لمشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي والإداري، والمستهدفات التي من المؤمل تحقيقها في تعزيز التنمية الاقتصادية ومسيرة الحياة السياسية والحزبية ورفع كفاءة القطاع العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين.
واشار الخصاونة الى أزمة اللجوء السوري على المملكة التي تستضيف نحو مليون و 300 الف لاجئ سوري والضغوطات والتحديات التي تفرضها أزمة اللجوء على قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وسوق العمل في ظل الانخفاض الحاد في حجم الدعم الدولي والتمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والذي يغطي حاليا ما نسبته 16 بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للخطة.
وبحث رئيس الوزراء وزير الدفاع مع وزيرة الدفاع في مملكة هولندا سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات تبادل الخبرات والتدريبات المشتركة.
واعرب الخصاونة بهذا الصدد عن الفخر بالدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة/ الجيش العربي في حماية حدود الوطن من شرور الإرهاب ومحاربة جميع أشكال التهريب سيما تهريب المخدرات .
من جهتها، أكدت وزيرة دفاع مملكة هولندا على العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين والقوات المسلحة فيهما، مشيرة الى العلاقات التاريخية بين العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين .
ولفتت الى الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الدفاعية وتبادل الخبرات والزيارات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين.
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