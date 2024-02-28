الأربعاء 28 شباط 2024
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الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع معبَر حدود الدِّرَّة في العقبة

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الخصاونة يضع حجر الأساس لمشروع معبَر حدود الدِّرَّة في العقبة

مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وضع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حجر الأساس لمشروع معبَر حدود الدِّرَّة في محافظة العقبة الذي يربط المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة بالمملكة العربيَّة السَّعوديَّة.

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الخصاونة يؤكِّد أهميَّة المشروع كمرفق أساسي وحيوي في العقبة، يخدم قطاعات السِّياحة والتِّجارة والنَّقل، بين المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة والمملكة العربيَّة السعوديَّة وجمهوريَّة مصر العربيَّة.

 

الخصاونة يؤكِّد على ضرورة إنجاز المشروع ضمن مواعيده المحدَّدة، والتَّنسيق والتَّعاون بين مختلف الجهات لضمان إنجازه وفق أفضل المواصفات.


الخصاونة يؤكِّد أهميَّة أن يشتمل المشروع على خدمات نوعيَّة من شأنها تسهيل حركة السُّيَّاح والمسافرين والشَّاحنات، وفق أفضل الممارسات.


تبلُغ الكُلفة الإجماليَّة لمشروع معبر حدود الدِّرَّة 22 مليون دينار، وسيتمُّ تنفيذه على مدى عامين ونصف بتمويل وإدارة من شركة تطوير العقبة، ويُقام على مساحة 300 دونم، وتبلُغ مساحة البناء قُرابة 26 ألف متر مربَّع.


يشمل المشروع إقامة مسارين منفصلين لحركة المركبات، أحدهما للشَّاحنات لغايات التِّجارة والنَّقل، والآخر للمركبات الصَّغيرة والباصات ويُخصَّص للسُّيَّاح والمسافرين ويستهدف استيعاب 4 ملايين مسافر سنويَّاً عند بدء تشغيله.


تمَّ إنجاز المخطَّط الشُّمولي للمشروع بتصميم محلِّي أردني، وبالتَّعاون والتَّنسيق مع وزارة الأشغال العامَّة والإسكان والجمارك وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.
تُحاكي تصاميم المشروع متطلَّبات البناء العصري مع المحافظة على التُّراث والإرث الحضاري للأردن ولمدينة العقبة.


سيتمُّ طرحُ عطاء المرحلة الأولى من المشروع والبدء بالتَّنفيذ خلال شهر نيسان المقبل، على أن تشمل البُنية التَّحتيَّة وفق أفضل المواصفات.


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