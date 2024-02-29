الخصاونة يفتتح مبنى قصر العدل في محافظة معان

افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الخميس مبنى قصر العدل في محافظة معان، بحضور رئيس المجلس القضائي الدكتور محمَّد الغزو وعدد من الوزراء والمسؤولين ووجهاء المحافظة.

اضافة اعلان



وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بافتتاح مبنى قصر العدل بالتَّزامن مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى محافظة معان اليوم ضمن سلسلة زيارات جلالته للمحافظات؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة.



ووجَّه الخصاونة إلى ضرورة العمل على تشغيل مبنى قصر العدل سريعاً؛ ليقدِّم خدماته لأهالي المحافظة.



كما أعرب الخصاونة عن اعتزازه بمحافظة معان شأنها شأن كلِّ محافظات وطننا العزيز والنموذج الذي يمضي بنخوة أبناء شعبه وبحكمة قيادته الهاشميَّة والذي لم يتردَّد يوماً في إحقاق الحقّ ومساندة كلِّ القضايا العادلة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة والوقوف في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلنا في قطاع غزَّة.



وقال رئيس الوزراء يحقُّ لنا أن نفخر بوطننا ومواقفه الثَّابتة والرَّاسخة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني الذي استقلَّ طائرة عسكريَّة وساهم لأكثر من مرَّة بجهود إنزال مساعدات إنسانيَّة إلى أهلنا في غزَّة فوق مناطق قتاليَّة رغم ما يترتَّب على هذا الأمر من مخاطر.



كما أعرب عن فخره بما يقدِّمه الأردن بإمداد أهلنا في غزَّة بجسر جوِّي ممتدّ من المساعدات الإنسانيَّة، مؤكِّداً أن لا أحد يزاود علينا بما في ذلك القلَّة القليلة التي تختلق قصصاً ودعايات مكشوفة بوجود جسور بريَّة في محاولة للتَّقليل من واجبنا تجاه أشقَّائنا.



وقال الخصاونة إنَّ الأردن بلد يحرِّكه ضميره ومبادئه الرَّاسخة ومُثُله العُليا وقيم الثَّورة العربيَّة الكُبرى التي تشهد عليها معان وعلى الكثير من مواقف الأردن الثَّابتة والتَّاريخيَّة تجاه قضايانا القوميَّة وفي مقدمتها القضيَّة الفلسطينيَّة.

وأشار الخصاونة إلى التحدِّيات التي يعانيها الأردن، وفي مقدِّمتها البطالة التي انخفضت نسبتها بواقع 2.7%، مؤكِّداً أنَّها نسبة غير كافية وستعمل الحكومة بجدٍّ لخفضها أيضاً، مؤكِّداً ضرورة استمرار سيرورة حياتنا اليوميَّة لزيادة منعتنا وتعزيز اقتصادنا؛ لنبقى بلداً قويَّاً ومتماسكاً في كلِّ مدننا وقرانا وبوادينا ومخيَّماتنا، ومستمسكاً بمبادئه وقادراً على دعم أشقَّائنا وقضايانا.



واستمع رئيس الوزراء إلى إيجاز حول مبنى قصر عدل معان الذي يضم 14 محكمة وتمَّ تنفيذه وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية.



وتجوَّل رئيس الوزراء في مختلف مرافق المبنى واطلع على التجهيزات الحديثة التي يشتمل عليها للتسهيل على المواطنين والمراجعين وخدمة إجراءات التقاضي.

ويتكون المبنى الذي تم بتصميم وإشراف وتنفيذ أردني من 3 طوابق وبمساحة إجمالية للبناء 13040 متراً مربعاً على أرض مساحتها 17 دونماً.



كما يشتمل المبنى الذي بلغت كلفة إنشائه 7ملايين دينار وبدعم من الاتحاد الأوروبي على مبانٍ ملحقة بمساحة 600متر مربع ومواقف سيارات تتسع ل 250 سيارة.



ورافق رئيس الوزراء لدى افتتاحه المبنى نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ونواب وأعيان محافظة والبادية الجنوبية ومحافظ معان فيصل السميران وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان يير كريستوف تشاتز يسافاس وعدد من المسؤولين.