الإثنين 08 نيسان 2024
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الخصاونة يفتتح مشروع مساكن للأسر العفيفة في الأغوار الشمالية

رئيس الوزراء يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة في بلدة معاذ بن جبل بالاغوار الشمالية
رئيس الوزراء يفتتح مشروع مساكن الأسر العفيفة في بلدة معاذ بن جبل بالاغوار الشمالية

افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين مشروع مساكن الأُسر العفيفة الأوَّل في بلدة معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشماليَّة بتمويل من صندوق الزَّكاة.

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ويضمُّ المشروع تسع وحدات سكنيَّة، تمَّ اختيار المنتفعين منها عبر لجنة مختصَّة ووفق أُسس تتوافق مع تعليمات صندوق الزَّكاة.


وسلم رئيس الوزراء شهادات حقّ المنفعة للأُسر المستفيدة من المشروع مثلما كرِّم نُخبة من الدَّاعمين لبرامج صندوق الزَّكاة ومشروع مساكن الأُسر العفيفة في قرية معاذ بن جبل.


وتفقد رئيس الوزراء المساكن مشيدا بهذه المبادرة التي توفر المسكن الكريم للاسر العفيفة وتعزز من قيم التكافل والتراحم في مجتمعنا .


وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له "إننا نلتقي اليوم على هذا الثرى الطهور وفي ختام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لنعيش ركنا آخر عظيماً من أركان الاسلام وهي فريضة الزكاة"، مؤكدا ان الوزارة تقوم بحمل هذه الامانة من خلال صندوق الزكاة وذلك للتخفيف من حدة الفقر والبطالة ومواكبة الحاجات الانسانية ولتكون الزكاة عاملا اساسيا من عوامل التنمية في بلدنا.


ولفت وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية إلى برامج صندوق الزكاة لبناء المساكن للاسر الفقيرة والعفيفة ابتداء من هذا المشروع الذي يتم تسليمه اليوم للمستحقين من خلال التعاون والشراكة بين وزارة الاوقاف ووزارة التنمية الاجتماعيه وهناك مشروع ثان قيد التنفيذ في البادية الشمالية مثلما سيكون هناك مشاريع في كل لواء او محافظة.


واستعرض وزير الاوقاف ما قام به صندوق الزكاة خلال السنوات الاخيرة حيث يقوم بتقديم المساعدات النقدية الشهرية المتكررة والمساعدات الطارئة وتمويل إنشاء 317 مشروعا تأهيليا وكفالة 7650 يتيما اضافة الى قسائم شرائية وعيديات للاسر كما تم ترميم 119 منزلا والدفع عن 1594 غارمة وتم توزيع 40000 الف حقيبة مدرسية.


وكان مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات أكد أن افتتاح باكورة مشاريع إسكان الأسر العفيفة اليوم بتمويل من صندوق الزكاة يأتي في غمرة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، لافتا إلى اللقاء الذي عقده جلالته العام الماضي مع مجلس إدارة صندوق الزكاة وتوجيهات جلالته بضرورة تعزيز الإنتاجية ودعم الأسر العفيفة وتوفير السكن الملائم لها .


من جهته أكد المهندس محمد الشمالي في كلمة باسم المجتمع المحلي أن هذا المشروع الممول من صندوق الزكاة يجسد روح العطاء والمسؤولية المجتمعية والتعاون المشترك ومعاني الرحمة والعطاء وان المشروع عنوان للأمان والاستقرار.

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