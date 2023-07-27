الخصاونة يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية

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استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الخميس، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وممثل المنظمة في الأردن الدكتورة جميلة الراعي.وأكد رئيس الوزراء التعاون الوثيق بين الأردن ومنظمة الصحة العالمية والذي تعززت آثاره المثمرة خلال أزمة جائحة كورونا.وأعرب الخصاونة عن الشكر والتقدير لمنظمة الصحة العالمية على الدعم والمساعدات التي تقدمها للأردن والتي تسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز المنظومة الصحية في الأردن، آملا باستمرار هذا الدعم وتعزيزه.من جهته، أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن الأردن قطع أشواطا كبيرة في المجال الصحي وتعزيز المنظومة الصحية وحقق إنجازات كبيرة في القضاء على العديد من الأمراض السارية.وأشاد بتجربة الأردن في التعامل مع أزمة كورونا حيث كان في مقدمة الدول في الإقليم والعالم في مجال توفير المطاعيم لمواطنيه والمقيمين على أرضه، مؤكدا أن الأردن نموذج يحتذى في التصدي للأزمات الصحية.وأشار إلى مجموعة من الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المنظمة في الأردن لدعم وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.(بترا)