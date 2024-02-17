السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخصاونة يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني

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رئيس الحكومة بشر الخصاونة ووزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو
التقى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في طوكيو، اليوم السبت، وزير التحول الرقمي الياباني كونو تارو.

وتم خلال اللقاء الذي حضره وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، بحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها العام الماضي بين وزارة الاقتصاد الرقمي ووكالة اليابان الرقمية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي.اضافة اعلان

كما تم بحث سبل دعم جهود فتح الأسواق للشركات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الكوادر والكفاءات البشرية.

وتم التوافق على قيام فرق العمل بتقديم مقترح خطة تنفيذية لبنود مذكرة التفاهم لدراستها والموافقة عليها والبدء بتنفيذها باقرب وقت.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وتبادل الخبرات والحرص على تسهيل الإجراءات وتفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين والسير قدما في مجالات التعاون ذات الصلة بهذا القطاع.

من جهته ثمن وزير التحول الرقمي الياباني التعاون مع الأردن، مؤكدا أهمية تطويره إلى آفاق أوسع والاستمرار بالتواصل لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.
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