 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخطة الجديدة للإرشاد الزراعي.. هل تلبي مستجدات القطاع؟

مبنى وزارة الزراعة -(تصوير: أمير خليفة)
مبنى وزارة الزراعة -(تصوير: أمير خليفة)
عمان- مع إطلاق وزارة الزراعة خطة الإرشاد الزراعي 2024 -2030، يتساءل خبراء زراعيون عما إذا كانت هذه الخطة تراعي المستجدات التكنولوجية الحديثة التي طرأت في عالم الزراعة، وعما إذا كانت نسب المرشدين الزراعيين إلى أعداد المزارعين كافية، لا سيما وأن النسبة المتوفرة حاليا هي مرشد واحد لكل ألف مزارع.اضافة اعلان
وقال هؤلاء الخبراء إن الإرشاد يعد أمرا بالغ الأهمية للطرفين، المزارع والمرشد؛ لأنه يتيح تواصلا دائما بينهما بغية تطوير القطاع الزراعي في مختلف المجالات. 
وبينوا لـ"الغد" أن أهم نتائج الإرشاد الناجح يكمن برفع الإنتاجية وتخفيض الكلف وتحسين الجودة، وإدخال المزيد من التكنولوجيا وتحسين إدارة المزارع بإدخال التحسينات على الممارسات الزراعية العملية للمحافظة على قدرة تنافسية عالية للمنتج الزراعي الأردني في السوق المحلي وأسواق التصدير.
وفي هذا الصدد، قال وزير الزراعة السابق عاكف الزعبي إن من أهم نتائج الإرشاد الناجح هو رفع الإنتاجية، وتخفيض الكلف وتحسين الجودة، إضافة إلى إدخال المزيد من التكنولوجيا وتحسين إدارة المزرعة، بإدخال التحسينات على الممارسات الزراعية العملية، للمحافظة على قدرة تنافسية عالية للمنتج الزراعي في السوق المحلي وأسواق التصدير، وتوفير المنتج المحلي من محاصيل العجز.
أما التحديات التي تواجه نجاح برنامج الإرشاد الوطني، بحسب الزعبي، فيكمن أولها بتوفير عدد كاف من المرشدين وتدريبهم، ومن ثم توفير وسائل التواصل اللازمة، وعلى رأسها وسائل النقل للمرشدين، فضلا عن مراقبة جهود البرنامج وتقييمها ومراجعتها سنويا للحفاظ على تراكم الجهود وتطويرها، من دون أن نغفل الترابط القوي والمتواصل بين البحث العلمي وبرنامج الإرشاد.
بدوره، بين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د حسان العسوفي أن الإرشاد الزراعي يعد النافذة الرئيسية ذات الاتصال المباشر مع المزارعين، ما يتطلب المعرفة الفنية والقدرة على التواصل مع المزارعين.
وأضاف أن العمل على إعداد خطة إستراتيجية تتعلق بتطوير الإرشاد الزراعي هي ذات أهمية قصوى في تطوير العمل الإرشادي وتحسين الخدمات الإرشادية المقدمة للمزارعين، حيث يتطلب ذلك منهجية في زيادة أعداد المرشدين التي تعد متواضعة مقارنة بدول مجاورة، كما يتطلب الأمر رفع كفاءة المرشدين الزراعين من خلال التأهيل والتدريب المهني على العديد من العمليات الزراعية.
وأكد العسوفي ضرورة أن يكون المرشد الزراعي ملما إلماما جيدا بسلاسل الإنتاج والقيم المضافة وسبل تحسين أدوات الإنتاج، فضلا عن التأهيل في طرق وأساليب التواصل مع المزارعين.
وبين أن من الأفضل أن تستغل الخطط الإرشادية التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في العمل الإرشادي مثل التطبيقات المتاحة، كدعم الجهاز الإرشادي بلوجستيات العمل من وسائل النقل ومستلزمات العمل، وتذليل الصعوبات، الأمر الذي سيسهل من العملية الإرشادية ويحقق نجاحات كبيرة، فضلا عن تعزيز حلقات الإنتاج (الإرشاد، البحث، التمويل)، وربط المزارع بها لتعزيز الكفاءات الإنتاجية لديه. 
من جهته، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إنه، في ظل الظروف الحالية، فإن اهتمام العالم كله بالأمن الغذائي يوجب تغيير مفهوم الإرشاد التقليدي عن الحديث، بالنظر إلى دروس وعبر جائحة كورونا وأحداث أوكرانيا وغزة، فقد بات الإرشاد الزراعي من أهم العلوم البحثية لنمو وتطور القطاع الزراعي.
وأوضح العوران أن المزارع ما عاد يبحث عن كيفية الزراعة، بل أصبح ذا أفق أبعد، ويبحث عن متطلبات الأسواق الخارجية والمحلية.
وضرب مثلا بـ"المتبقيات"، من دولة إلى أخرى حيث تختلف النسب، غير أن هذه الدول تعتمد على درجات الحرارة في مناطقها، ولذا لا بد للإرشاد الزراعي أن يكون مؤهلا بسائر أحوال القطاع الزراعي والتسويقي، ومعرفة المحاصيل الأنسب للزراعة في كل منطقة، وصولا لتحقيق الزراعات التعاقدية.
وبين العوران أننا بحاجة إلى منظومة متطورة من الإرشاد الزراعي، وتوفير باحثين علميين يتقنون التعامل مع التكنولوجيا، فمثلا صار البيت البلاستيكي يدار بكبسة زر، كما تزود التربة باحتياجاتها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وأصبحت هناك بدائل مثل الزراعات المائية، وبالتالي لا بد من إعادة تنظيم قطاع الإرشاد بشكل عام.
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