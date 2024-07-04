 
الخميس 04 تموز 2024
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الخلايلة: إجراءات صارمة بحق شركات الحج والعمرة المتورطة بما في ذلك الإغلاق

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
قال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة ان الوزارة ستتخذ الإجراءات الصارمة بحق شركات الحج والعمرة التابعة لها بما في ذلك الاغلاق في حال اثبتت التحقيقات الجارية، تورط هذه الشركات في تسهيل تسكين الحجاج ونقل المواطنين الحاصلين على تأشيرة الزيارة لغايات الحج. اضافة اعلان

واشار الى ان التحقيفات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصل 
تحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم
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