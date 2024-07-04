الخلايلة: إجراءات صارمة بحق شركات الحج والعمرة المتورطة بما في ذلك الإغلاق

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واشار الى ان التحقيفات الاولية اكدت قيام وسطاء وسماسرة وشركات وهميّة بالتحايل وتسفير حجاج اردنيين بصورة غير نظامية، حيث ان النيابة العامة لازالت تواصلتحقيقاتها في الظروف والملابسات التي أحاطت بسفر مواطنين أردنيين إلى المملكة العربية السعوديّة لغايات اداء فريضة الحج مما تسبب بوفاة بعضهم