الخلايلة: حصة الأردن لأداء فريضة الحج هذا العام تبلغ 8 آلاف حاج

زايد الدخيل

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وقال الخلايلة في مؤتمر صحفي لإعلان ترتيبات موسم الحج للعام الحالي 1445 هجري، إن "ترتيبات الحج مع الجانب السعودي نصت على أن الكوتة المخصصة لحجاج المملكة الأردنية الهاشمية لهذا العام 8 آلاف حاج ومن فلسطيني عام 1948، 4500 حاج" يشكلون ما مجموعه 12.5 ألف حاج وحاجة.وبحسب الخلايلة، فقد سجل على موقع دائرة الحج والعمرة عندما أتيح التسجيل للمتقدمين لأداء فريضة الحج لجميع المواطنين في الأردن لمن هم مواليد عام 1970 فما دون، 23 ألف مواطن.وتحدث عن اختيار مواليد حتى تاريخ 30/6/1952، من بين 23 ألف متقدم، استنادا لمعيار الأكبر سنا.وستقوم دائرة الحج العمرة بإجراء قرعة لاختيار عدد بحدود ألف مواطن من مواليد 1/7/1953 وحتى تاريخ 30-6-1952 وهي فئة سمح لها بالتقديم لموسم الحج لهذا العام، وفق الخلايلة.وسيبدأ تسليم التصاريح للحجاج لهذا الموسم اعتبارا من صباح السبت المقبل على أن ينتهي مساء السبت الذي يليه 24 شباط الحالي، علما بأن صلاحية كل تصريح ومدة الدفع مثبتة على التصريح، على ما شرح الخلايلة.