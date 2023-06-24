الخلايلة يلتقي وزير الأوقاف الفلسطيني في مقر البعثة الأردنية بمكة المكرمة

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التقى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم السبت، بنظيره وزير الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين رئيس بعثات الحج الفلسطينية سماحة الشيخ حاتم البكري، في مقر البعثة الأردنية في مكة المكرمة.وقال الخلايلة، خلال اللقاء الذي حضره مدير دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش، إن بعثات الحج الأردنية جاهزة لتقديم ما يحتاجه الحجاج الفلسطينيون، مؤكداً على متانة العلاقات الثنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وأخيه فخامة الرئيس محمود عباس.وأضاف الخلايلة، أن الأردن هو السند والعون للأشقاء في دولة فلسطين، كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في جميع المحافل الدولية، مُستذكراً مكرمة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، لحجاج مسلمي "48" التي مكّنتهم من أداء مناسك الحج والعمرة بجوازات سفر أردنية مؤقتة.وأشار الخلايلة، إلى التنسيق والتعاون الكامل بين بعثات الحج الأردنية وبعثات الحج الفلسطينية، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للحجاج الأردنيين والفلسطينيين، داعياً الله العلي العظيم أن يمّن على الحجاج بالمغفرة والرحمة والعودة إلى أهاليهم سالمين غانمين.من جانبه، أكد وزير الأوقاف الفلسطيني أن توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس هي التنسيق والتعاون مع الأشقاء في الأردن في جميع الجوانب، مُثمنا مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تجاه الأشقاء في فلسطين، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات.وأشار البكري، إلى العلاقات المتجذرة والتاريخية بين القيادتين والشعبين الشقيقين، القائمة على أواصر الأخوة ووحدة الدم والمصير، كما استعرض الوزير الفلسطيني عمل بعثات الحج الفلسطينية والجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين.وحضر اللقاء، رئيس بعثة الحج الإعلامية الأردنية جمال شتيوي وأعضاء البعثة الإعلامية، وعدد من مسؤولين بعثة الحج الفلسطينية والأردنية.