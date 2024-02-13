الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الخلايلة: 333 مليون دينار موجودات صندوق الحج و7500 مسجد في الأردن

وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)
وزير الأوقاف محمد الخلايلة - (أرشيفية)

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن موجودات صندوق الحج حتى نهاية العام الماضي بلغت 333 مليون دينار.
وأضاف الخلايلة خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "وزارة الأوقاف.. إنجاز وعطاء"، أن عائدات وقف استثمار الأوقاف العام الماضي وصلت لأول مرة قرابة 7.399 مليون دينار بحجم مشاريع منفذة 127 مليون دينار والتي أوجدت فرص عمل تقريبا لـ 20 ألف مواطن.
وأشار إلى أن في الأردن اليوم 7500 مسجد، تقام خطبة الجمعة في 4500 منها.
وأوضح أن عدد المساجد التي تعمل بالطاقة الشمسية 2750 مسجدا ما خفض فاتورة الطاقة بنحو 8 ملايين دينار.
وتابع: "نساهم مع وزارة العدل لتنفيذ عقوبات بديلة في المساجد وتم تنفيذ 3 الف عقوبة منذ عام 2020".
وتحدث عن "طباعة مليون نسخة من مصحف آل البيت والمصحف الهاشمي ومصحف الملك حسين".
وبين أن "الوزارة ستطلق  قريبا مصحف المملكة الاردنية الهاشمية".
وعن أوقاف القدس، قال إن موازنتها بلغت 17 مليون دينار، حيث يتبع لها 753 موظفا في المسجد الأقصى، تم تعيين 50% منهم في عهد الملك عبدالله الثاني.
وأكد وجود زيادة متوالية على رواتب الموظفين هناك وصلت 400% وزيادة علاوة نهاية الخدمة".
من جانب آخر قال الخلايلة: "نعمل على إدارة ملف الحج والعمرة وتطوير منظومتهما، وتوفير خدمات للحجاج ومراقبتهم إلكترونيا، وتطوير الفنادق وأماكن السكن".

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وبين أن عدد الحجاج الأردنيين هذا العام 8 آلاف، إلى جانب 4500 من حجاج عرب 48.
وأكد الوزير أن رسالة الوزارة الدعوة لله، وترسيخ الاسلام الوسطي المعتدل، وإبراز الصورة المشرقة للدين الاسلامي ونبذ الغلو والتطرف.
وأضاف: "نخصص خطب سنويا موجهه لمكافحة المخدرات والجريمة".

وأوضح أن "حجم المشاريع المنفذة من قبل الوزارة بلغت 127 مليون دينار".

ولفت إلى أن مجموع ما تم انفاقه على الأسر من صندوق الزكاة يقارب نحو 7 ملايين دينار.

واعتبر أن تطلعات الوزارة في عام 2024 تقديم 125 مشروعاً تأهيلياً متنوعاً في مناطق جيوب الفقر.

وأكد ترميم 50 منزلاً في مناطق جيوب الفقر في المملكة.

وقال: هناك مشروع وحدات سكنية في الأغوار الشمالية للأسر العفيفة بقيمة 300 ألف.

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