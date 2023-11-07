الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الخيرية الأردنية تستمر في توزيع المساعدات الطارئة داخل غزة

الخيرية الأردنية تستمر في توزيع المساعدات الطارئة داخل غزة
الخيرية الأردنية تستمر في توزيع المساعدات الطارئة داخل غزة
قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذ عدد من توزيعات الطرود الصحية والغذائية والمياه النقية بالاضافة الى الوجبات الساخنة على الأهل في قطاع غزة في عدة مناطق بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، وذلك امتداًدا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمد يد العون وارسال المساعدات الى أهلنا في غزة.اضافة اعلان

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، د. حسين الشبلي: " حرصنا ومنذ اطلاق حملتنا لأهلنا في غزة على التنسيق مع الجهات الرسمية  ووزارة الصحة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية، والتعاون مع شركاؤنا في الميدان من المنظمات الدولية، حيث تمكنّا من تأمين أكثر من 37,000 مستفيد بوجبات ساخنة وطرود صحية وغذائية ومياه نقية، وجاري العمل على تأمين المزيد من المساعدات المتنوعة وامداد المستشفيات في قطاع غزة بالمواد الطبية والأدوية وأي احتياجات أساسية وضرورية في مثل هذه الأوضاع".




ومن الجدير بالذكر بأن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مستمرة في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي، بنك الاتحاد – فرع الوحدات -     JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06       ، بالاضافة الى CliQ على الاسم المستعار JHCOGAZA  والمحافظ الالكترونية واي فواتيركم والصرافين والموقع الالكتروني الخاص بها www.jhco.org.jo  .
وأما التبرعات العينية فتم التعاون مع وزارة الداخلية لاستقبالها في مراكز المحافظات ومن خلال التنسيق مع الحكام الاداريين.

هذا وقد قامت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومنذ بداية الأرمة بإرسال ثلاث طائرات محملة بالأدوية والمستهلكات الطبية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو والاجهزة الأمنية، حيث تم ارسالها الى جمهورية مصر العربية وادخال المساعدات من خلال معبر رفح بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري وتم تسليمها الى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأنروا) لتوزيعها على المستشفيات وحسب الاحتياجات الواردة.
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