الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

“الخيرية الهاشمية” ترسل طائرة مساعدات جديدة إلى غزة

GByWgcuXoAA5BpK
صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون

أرسلت الهيئة الخيرية الهاشمية، الأربعاء، طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بحضور رئيس مجلس أمناء الهيئة سمو الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.اضافة اعلان

وقالت الهيئة، إنه “بحضور صاحب السمو الملكي الأمير راشد بن الحسن، ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أرسلنا اليوم طائرة مساعدات جديدة إلى أهلنا في غزة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية”.

وأضافت أن الطائرة تحمل طرودا غذائية ومستلزمات خاصة بالنساء والأطفال وملابس شتوية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الصفدي يحذر كاميرون من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

الصفدي يحذر كاميرون من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

منذ 28 دقيقة
download (11)

الانقلاب الشتوي وبداية المربعانية الجمعة

منذ1 ساعة
1703067813505

الخريشة لبرلمان الاتحاد الأوروبي: مستمرون بعملية التحديث السياسي

منذ2 ساعة
1703068920060

صندوق الزكاة يقر سداد ديون 138 غارمة وترميم 14 منزلاً

منذ2 ساعة
1703068436747

الملك يهنئ أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

منذ2 ساعة
جانب من جلسة لمجلس النواب أمس-(بترا)

رفض نيابي لتعليمات صندوق دعم الطالب.. وتثمين لنية الحكومة عدم رفع الضرائب

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن لن يدفع ثمن سذاجة الإقليم

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

7 نقاط حول حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الأردن دائما،،

سائد كراجة |اليوم

انخفاض الإنتاج الصناعي مجددا

موسى الساكت |اليوم

من يحكم الدمار؟

سميح المعايطة |اليوم

قراءات ما بعد "الطوفان".. خطأ إستراتيجي أم تهويش إعلامي؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1702890908384254200

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-3)

ترجمات |18 كانون الأول 2023
1702890908454254400

كيف نرثي كل أطفال غزة؟

ترجمات |18 كانون الأول 2023
فلسطينيون ناجون من تحت أنقاض المنازل التي دمرت في غارة جوية إسرائيلية على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 – (المصدر)

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-2)

ترجمات |17 كانون الأول 2023
1702722723410989600

‏"مصنع للاغتيالات الجماعية": داخل حملة القصف الإسرائيلي المرخص لغزة‏ (3-1)

ترجمات |16 كانون الأول 2023
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |15 كانون الأول 2023
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
 