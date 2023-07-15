السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات

الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات
الداخلية تطلق مجموعة من الخدمات الإلكترونية للتأشيرات والإقامات
أطلقت وزارة الداخلية مجموعة من الخدمات الالكترونية تتعلق بالتأشيرات والإقامات السنوية للزائرين والمقيمين الأجانب، ويمكن التقدم لها إلكترونيا من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الحكومية.اضافة اعلان
وبينت الوزارة الخدمات الالكترونية المقدمة تشمل: تأشيرة بقصد الزيارة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد المرور (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد الخروج والعودة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد العمل (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد الدراسة (إصدار وتجديد)، تأشيرة بقصد العلاج، طلب تمديد إذن إقامة مؤقتة، إقامة بقصد الدراسة (إصدار وتجديد )، إقامة بقصد العمل (إصدار وتجديد)، طلب نقل الإقامة، طلب إلغاء إقامة بقصد العمل، طلب إلغاء إقامة بقصد الدراسة، طلب إلغاء قرار إبعاد، إقامة سنوية لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الخضراء من أبناء الضفة الغربية، إقامة سنوية لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الزرقاء من أبناء قطاع غزة، تحديد إقامة مؤقتة لحملة بطاقات إحصاءات الجسور الزرقاء والخضراء.
وقالت الوزارة، إنه تحقيق للغايات التي وجدت من أجلها هذه الخدمات من حيث توفير الوقت والجهد والتكلفة على كافة الجهات المستفيدة، فإنها تدعو، جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات ذات العلاقة معها التسجيل وإنشاء حسابات إلكترونية لها على موقع الخدمات الالكترونية للوزارة (https://eservices.moi.gov.jo) متضمنة البريد الرسمي المنوي تسجيله من خلاله، واسم المفوض الذي سيقوم بتفعيل واستلام معلومات الحساب الإلكتروني والتنسيق لهذه الغاية مع مسؤولين من الوزارة.
وأكدت الوزارة أنه سيتم وبشكل تام وقف استقبال أية معاملات ورقية تخص الخدمات المشار إليها يتم تقديمها من قبل أي مؤسسة رسمية اعتبارا من 23 من الشهر الجاري.
--(بترا)

الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدينية

الأردن يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار مكافحة الكراهية الدينية 13 تموز 2023

وزير الزراعة: الأردن يصدّر البذور لـ 65 دولة

وزير الزراعة: الأردن يصدّر البذور لـ 65 دولة 13 تموز 2023

عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية

عطلة رسمية يوم الأربعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية 13 تموز 2023

حبس 10 أشخاص مارسوا البلطجة و 9 آخرون بينهم سيدة بجريمة التهديد

حبس 10 أشخاص مارسوا البلطجة و 9 آخرون بينهم سيدة بجريمة التهديد 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الأردن.. حوادث السير تسلب 300 طفل حياتهم في عامين

الأردن.. حوادث السير تسلب حياة 300 طفل في عامين

منذ5 ساعة
السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

السفير الفرنسي يؤكد دعم جهود الأردن لوقف التصعيد في القدس

منذ7 ساعة
حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

المحكمة الإدارية ترد الطعن بشمول 1222 عاملا في قطاع المياه بالضمان

منذ8 ساعة
موجة حر في الهند

أجواء حارة وجافة في جميع المناطق حتى الثلاثاء

منذ12 ساعة
الخصاونة: المسافرون عبر حدود الدرة فاق توقاعاتنا

الخصاونة: المسافرون عبر حدود الدرة فاق توقعاتنا

13 تموز 2023
اليحيى رئيسا للأوبئة بالوكالة بعد استقالة قطب

اليحيى رئيسا للأوبئة بالوكالة بعد استقالة قطب

13 تموز 2023
افكار و مواقف

أقوى نقد من أميركا للحكومة الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات | منذ22 ساعة
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
 