الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الدكتورة البشيتي ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي

الدكتورة البشيتي ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي
الدكتورة البشيتي ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي
حلت نائبة رئيس جامعة جدار الأستاذة الدكتورة إيمان البشيتي ضمن أفضل علماء العالم للعام الثالث على التوالي، حيث تم تصنيفها ضمن أول 2% من علماء العالم للعام الحالي، بحسب قائمة أطلقتها "جامعة ستانفورد" الأميركية العريقة، اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس وبالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية "السفير".اضافة اعلان
وقالت البشيتي التي تحمل درجة الدكتوراة في تخصص الصيدلة السريرية والمداواة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا التصنيف يصدر سنوياً طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في الجامعة ويعرف في الوسط الأكاديمي بإسم "تصنيف ستانفورد"، حيث تعتمد الدراسة على المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات "إسكوبس"، ودور النشر العالمية في عالم العلوم، التي تشتمل على مجموعة من المعايير الهامة منها عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة في قواعد البيانات العالمية، عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات، بالإضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة.
واشارت البشيتي الى أنها قد صنفت أيضا من ضمن أفضل العلماء المؤثرين على مستوى العالم، وهي أستاذ فخري في جامعة سدني، وشغلت سابقا منصب عميد كلية الصيدلة لمدة ثمانية أعوام ونائب رئيس ورئيس لجامعة العلوم التطبيقية، لتكون بذلك أول صيدلانية تشغل منصب رئيس جامعة في الأردن.
ومن باب إيمانها بأهمية ترجمة نتائج وتوصيات الأبحاث الى ممارسة فعالة في حقل الصحة، وبعد عدة سنوات من البحث العلمي في مجال تطوير خدمة المراجعة الدوائية في الأردن، أطلقت البشيتي مبادرة بعنوان "خدمة المراجعة الدوائية محلياً"، التي خدمت العديد من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، كما أضافت الكثير الى دور الصيدلاني السريري في الأردن.
يذكر أن الدكتورة البشيتي تشغل حاليا منصب نائب رئيس جامعة جدارا، ولديها ما يزيد عن 200 بحث في مجلات عالمية مرموقة، وإستشهادات تزيد عن 3500 وهي الأعلى في مجالها وفي الجامعة التي تنتسب اليها، وأكثر من 100 محاضرة وبحث عرضت في مؤتمرات عالمية، ولديها العديد من الجوائز المحلية والدولية لتميزها في البحث العلمي ومنها جائزة "سامية منكو"، للباحثات المتميّزات في الكليات العلميّة والهندسيّة والصحية على مستوى الاردن.
كما حصلت سابقاً على جائزة المدرس المتميز من كلية الصيدلة وجائزة الباحث الشاب في جامعة سدني، وكُرمت كأكثر القيادات النسائية الملهمة في المؤتمر الدولي الثامن لمعامل التأثير العربي ضمن التصنيف العربي للجامعات، وهي ناشطة اجتماعية وعضو في الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية عَون الثقافية الوطنية.
(بترا) علا عبيدات
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