الذكرى ٣٨ لوفاة القاضي ابراهيم الطراونة

يصادف غدا الذكرى السنوية الثامنة والثلاثون لوفاة القاضي المرحوم إبراهيم الطراونة قاضي محكمتي التميز والعدل العليا وعضو المجلس القضائي الأعلى٠

عمل الفقيد الطراونة في بدايات حياته معلما ومحاميا ومدعيا عاما وقاضيا في مختلف مدن المملكة ورئيسا لعدة محاكم وهيئات قضائية محليا وعربيا ٠ كما عمل الراحل الطراونة في جامعة الدول العربية بتونس مندوبا عن الأردن في اللجان القانونية لعدة فترات وعضوا في لجنة انتقاء الموظفين.

والمرحوم الطراونة من مواليد مدينة الكرك عام ١٩٢٩ في بلدة الخالدية ودرس القانون في جامعة دمشق ومارس العمل السياسي والحزبي في تلك الحقبة ومنحه الراحل الملك الحسين بن طلال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة في المساهمة برفعة القضاء على المستوى المحلي والعربي.

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