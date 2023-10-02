"الربط والحماية الإلكترونية" يرفع كفاءة العملية التعليمية في 3500 مدرسة

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اكدت وزارة التربية والتعليم، أن اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة، تهدف لتهيئة البنية التحتية، لتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، ورفع كفاءتها في أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري.جاء ذلك خلال توقيع الوزارة وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي، اتفاقية مشروع الربط والحماية الإلكترونيّة مع شركة أمنية، لـ3 أعوام إضافية.ويعتبر المشروع الذي باشرت الشركة بتنفيذه في العام 2016، الأضخم والأول من نوعه في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية في الأردن، بحيث يسهم بتعزيز الإنتاجية وتوفير حلول اتصال متكاملة في المدارس، لتعزيز مخرجات العملية التعليمية والتربوية، وإعداد طلبة مؤهلين ومبدعين للعمل والحياة.وبين وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة، أن أهمية المشروع تكمن بتهيئة البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، لإيصال خدمات الربط للغرف الصفية، وبما يسهم بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة العملية التربوية، ودعم جهود الوزارة بتطوير التعليم، وتعزيز الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة في النظام التربوي، بما يتواءم مع أهداف ومخرجات الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم.مدير عام الهيئة العميد هيثم حسين بكر، اكد ان شراكة القوات المسلحة، كذراع تكنولوجي ومديرية متخصصة مع مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص، مسعاها تحقيق توجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني للارتقاء بالتنمية، وتعظيم الإنجازات الوطنية، لتعزيز متطلبات الأمن الوطني الشامل، مشيرا لأهمية المشروع، وقيمتيه المضافة والفنية لاستخدامه لأي أغراض وطنية.كما أكد الرئيس التنفيذي لـ"أمنية" فيصل قمحية، أهمية تجديد الشراكة مع الوزارة، ما يعكس التزام الشركة بدعم النظام التعليمي، بتوفير حلول تكنولوجية مبتكرة ذات جودة عالية.ولفت قمحية إلى أن المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية، حقق نجاحًا واضحًا وملحوظًا، بحيث أن تنفيذه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرات والتقنيات المتطورة، ويظهر الإمكانات والقدرات الفنية والتقنية والتكنولوجية والهندسية التي تتمتع بها الشركة.من جانبه، بين مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات منيب طاشمان، أن المركز سيستمر بمتابعة تنفيذ مستوى الخدمة، والأعمال المنجزة واستمرارية العمل خلال مدة الاتفاقية.ويستهدف المشروع أكثر من 1.3 مليون طالب وطالبة على مقاعد الدراسة، و100 ألف موظف من موظفي الوزارة، بالإضافة لزيادة سرعات الإنترنت الآمن في المدارس والمديريات مجانًا ومن دون أي رسوم، للمساهمة بتسريع دخول مدارس الأردن إلى المستقبل الرقمي للعمليّة التعليميّة.وبموجب الاتفاقية، ستقدم الشركة على امتداد الأعوام الثلاثة المقبلة، نحو 12 منحة دراسية لعدد من الطلبة للحصول على درجة البكالوريوس، وبمعدل 4 منح دراسية مع بداية كل عام، كما ستعقد دورات تدريبية متخصصة لموظفين من الوزارة، حول أحدث التقنيات المتوافرة في السوق، بحيث تسهم هذه الدورات بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم التكنولوجية.كما لفت الى انه سيجري استبدال الكاميرات القديمة في المديريات بجديدة وبمواصفات أعلى، وإعادة خدمة الاتصالات والإنترنت التي عبث بها إلى عدد من المدارس المستفيدة من المشروع.وتجدر الإشارة، إلى أن المشروع، يستهدف في مرحلته الأولى 2764 موقعًا وفي الثانية 800 مدرسة جديدة، ليصل العدد الكلّي من المدارس المستفيدة منه لـ3424 مدرسة، بالإضافة إلى 43 مديريّة و76 مبنى إداري.