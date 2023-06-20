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الرزاز يدير ورشة حول صنع السياسات وتحديات الإصلاح المؤسسي في الأردن- (صور)

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الرزاز يدير ورشة متخصصة بمجال صنع السياسات العامة وتحديات الإصلاح المؤسسي في الأردن

أدار رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور عمر الرزاز، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية متخصصة في مجال صنع السياسات العامة في الأردن وتحديات الإصلاح المؤسسي، شارك فيها نخبة من الطلاب المميزين والباحثين في الجامعات الأردنية.
وشملت الورشة، التي عقدها معهد السياسة والمجتمع، العديد من الموضوعات بداية من السياسات العامة وتعريفها وكيفية صنعها ومفاهيم دولة القانون والمؤسسات، ثم التمييز بين السياسات العامة والسياسة، وتناولت كذلك أمثلة على الإصلاح التعليمي والمالي، والأفق المستقبلية والتحديات التي تواجه التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.






وكان رئيس مجلس أمناء معهد السياسة والمجتمع محمد صقر ومديرته قد افتتحوا الورشة بالترحيب بالرزاز وتثمين موافقته على تقديم هذه الورشة التي تستمر ليوم كامل، والهدف منها تطوير وتعزيز مجموعة من المفاهيم والمهارات الرئيسية لدى المشاركين الشباب.

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